Ab sofort nur noch Tempo 30! Deshalb müsst Ihr in Stötteritz bald langsamer fahren

In einem Abschnitt der Kolmstraße muss bald langsamer gefahren werden. (Archivfoto) © Anke Brod

Wie die Stadt am heutigen Dienstag mitteilte, handelt es sich um die Kolmstraße im Bereich zwischen der Kommandant-Prendel-Allee und der Holzhäuser Straße.

Hintergrund der rund 3000 Euro teuren Aktion im Auftrag des Stadtbezirksbeirats Südost sei die starke Lärmbelästigung auf der Strecke gewesen. So betrage die verkehrsbedingte Lärmkulisse in der Kolmstraße tagsüber 65 und nachts 55 Dezibel, was über dem festgelegten Limit der Stadt liegt.

Durch das Tempolimit soll außerdem die Verkehrssicherheit in der unmittelbaren Nachbarschaft der Franz-Mehring-Schule und der Schwimmhalle erhöht werden.