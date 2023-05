"Deutscher Lehrkräftepreis": Ein Sachse unter den Gewinnern

Andreas Börstler, bis zum vergangenen Jahr Lehrer am Leipziger Wilhelm-Ostwald-Gymnasium, gehört als einziger Sachse zu den Gewinnern des "Deutschen Lehrkräftepreis" 2022. © Jan Woitas/dpa

Wie die Träger des Wettbewerbs mitteilten, wird Andreas Börstler, bis zum vergangenen Jahr Lehrer für Biologie und Chemie sowie Oberstufenberater am Leipziger Wilhelm-Ostwald-Gymnasium, am Montag in der Kategorie "Ausgezeichnete Lehrkräfte" geehrt.

In Berlin soll er den Preis bei einer festlichen Veranstaltung entgegennehmen. Auszeichnungen in der Wettbewerbsrunde 2022 erhalten insgesamt zehn Lehrkräfte, vier Schulleitungen und vier Lehrkräfte-Teams aus insgesamt elf Bundesländern.



"Das ist schon was Besonderes", sagte Börstler der Deutschen Presse-Agentur. Gerade zum Ende seiner Karriere sei die Auszeichnung ein "schöner Ausklang".

Schüler einer zwölften Klasse hatten ihn vorgeschlagen. Als wichtigsten Grund für die Nominierung nannten sie "die Motivation und Freude, die Herr Börstler in den Unterricht bringt".