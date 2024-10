09.10.2024 15:16 3.215 Olaf Scholz in Leipzig gelandet: Vom Heli in den Panzer-Mercedes

Von Kai Heisig

Leipzig - Hoher Besuch in Leipzig: Am Mittwochnachmittag ist Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) per Heli in der größten sächsischen Stadt gelandet. Der Bundespolizei-Helikopter kurz vor der Landung in Leipzig. © EHL Media Gegen 14.15 Uhr setzte Scholz mit einem Helikopter der Marke Eurocopter AS332 Super Puma des Flugdienstes der Bundespolizei auf dem Landeplatz der Bereitschaftspolizei Sachsen an der Dübener Landstraße auf. Dort stieg der 66-Jährige in ein gepanzertes Fahrzeug um und setzte anschließend seine Fahrt in Kolonne in die Innenstadt fort - begleitet durch die Motorradstaffel der Polizei Sachsen. Zum 35. Jahrestag der Friedlichen Revolution in Leipzig wird der Bundeskanzler als Gast von Oberbürgermeister Burkhard Jung (66, SPD) empfangen. Bei einem Festakt im Gewandhaus, das Scholz mit einigen Minuten Verspätung erreichte, soll er am Nachmittag die traditionelle Rede zur Demokratie halten. Kurze Handshakes, dann geht's weiter. © EHL Media Im gepanzerten Mercedes fuhr Scholz in die Innenstadt. © EHL Media Es schließt sich ein Friedensgebet in der Nikolaikirche und das Lichtfest mit Installationen und Musik rund um den Innenstadtring an.

