Vorfreude auf Tanz-WM in Sachsen: "Das Leipziger Publikum ist das genialste der Welt"

Am 12. Oktober finden in Leipzig die Tanzweltmeisterschaften Standard und Latein statt. Die Vorbereitungen an der Messe laufen auf Hochtouren.

Leipzig - Am 12. Oktober finden in Leipzig die Tanzweltmeisterschaften Standard und Latein statt. Die Vorbereitungen an der Messe laufen auf Hochtouren. (v.l.n.r.): Matteo Cesaretti, Emily Matthies, Joachim Llambi, Tina Spiesbach-Hepke, Oliver Thalheim, Fabian Täschner und Darja Titowa freuen sich auf ein tolles Event. © PR/Oliver Diecke Insgesamt 100 Paare aus 40 Ländern und von vier Kontinenten gehen im Oktober an den Start - so viele wie noch nie bei einem Tanz-Event, wie die Organisatoren mitteilten. Die Schirmherrschaft wurde vom sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (49, CDU) übernommen, organisiert wird das Event bereits zum 14. Mal von der ADTV Tanzschule Oliver & Tina. Oliver Thalheim äußerte sich am Freitag zu den Herausforderungen: "Natürlich bedeuten mehr Paare auch mehr Aufwand in den Vorbereitungen. Unter anderem brauchen wir diesmal deutlich mehr Garderoben." Und auch finanziell verlangt die Größenordnung ihnen einiges ab: Der Etat liegt bei stolzen 300.000 Euro, wobei der Großteil durch die Ticket-Einnahmen und Sponsoren getragen wird. Vor, zwischen und nach den Runden dürfen sich die Zuschauenden auf ein buntes Rahmenprogramm aus Musik, Breakdance-Performances und Publikums-Tanzrunden freuen. Emily Matthies und Matteo Cesaretti dürfen noch auf einen WM-Start auf dem heimischen Leipziger Parkett hoffen. © PR/Oliver Diecke Joachim Llambi: "Das Leipziger Publikum ist das genialste der Welt" Joachim Llambi (60) ist vor allem als strenger "Let's Dance"-Juror bekannt. Die Tanz-WM wird von ihm moderiert. © Rolf Vennenbernd/dpa Moderiert wird der Abend von "Let's Dance"-Chefjuror Joachim Llambi. "Es gibt weltweit kein anderes Tanzturnier, das diesen Glamour und diese Atmosphäre hat", stellt der 60-Jährige klar. "Auf diese Stimmung freue ich mich auch diesmal wieder am meisten. Das Leipziger Publikum ist das genialste der Welt. Es geht nicht immer darum, wer gewinnt. Man sollte das Event insgesamt feiern und einen spannenden Wettkampf genießen." Wer sich eines der 4000 Tickets für die Titelkämpfe sichern will, kann das unter anderem auf der Event-Website tun. Parallel dazu wird das Event im MDR-Livestream übertragen, anschließend gibt es im MDR-Fernsehen eine 90-minütige Zusammenfassung. Die Vorrunde beginnt in diesem Jahr bereits um 12 Uhr, die Siegerehrung ist dann gegen 23 Uhr geplant.

