Dieses Foto zeigt ein Vergehen, das 5000 Euro kosten kann

Leipzig - Ein Wohnwagen steht an einer Straße im Leipziger Westen. Der Anhänger ist zwar in einer markierten Parkbucht abgestellt, erlaubt ist das allerdings nicht - und kann mächtig teuer werden!

Was eher süß und keinesfalls nach einer Straftat aussieht, stellt aber tatsächlich eine Ordnungswidrigkeit dar.

Wer auch immer aus dem Anhänger tritt, er hat direkt den weitläufigen Clara-Zetkin-Park vor der Tür. © privat

In diesem Fall ist zumindest ein eintägiges Abstellen ausgeschlossen. Der Anhänger steht schon mehrere Tage an Ort und Stelle. Zudem ist ein zunächst geöffnetes Fenster wieder geschlossen worden. Es macht also den Anschein, dass der Anhänger nicht nur abgestellt wurde, sondern dauerhaft zum Aufenthalt genutzt wird.

Dies ist im Leipziger Stadtgebiet allerdings grundsätzlich nur auf den dafür vorgesehen Campingplätzen am Auensee und am Kulkwitzer See erlaubt.

Erstellt die Stadt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige, droht dem Halter auf Grundlage § 24 Abs. 1 Nr. 17, Abs. 2 Polizeiverordnung und § 39 Abs. 2 Sächsisches Polizeibehördengesetz ein Bußgeld von bis zu 5000 Euro.

Zudem wurden direkt vor dem Wohnanhänger einige gärtnerische Bepflanzungen vorgenommen. Ein paar bunte Frühblüher zieren nun eine eigentlich als Baumbegrenzung vorgesehene Stelle. Ob die Verschönerung vom Wohnwagenbesitzer vorgenommen wurde, ist unklar.