Drohnenalarm auch in Sachsen: "Denke, dass das Austesten seitens Russland aktuell läuft"

Von Daniel Josling Leipzig/Halle - Immer wieder werden an deutschen Flughäfen Drohnen gesichtet. Auch an den ostdeutschen Airports Leipzig/Halle und Dresden häufen sich die Vorfälle. Elf Drohnen wurden nach Angaben der Deutschen Flugsicherung (DFS) in diesem Jahr dort bereits gesichtet - sechs davon allein in Leipzig. Doch wie gut sind die Flughäfen auf eine wachsende Bedrohung aus der Luft vorbereitet?

"Wir können uns nicht wirklich darauf vorbereiten, weil wir kein eigenes Detektionssystem haben", sagt DFS-Sprecher Robert Ertler. Die Radarsysteme der Flugsicherung seien auf große Flugzeuge ausgelegt, nicht auf kleine Drohnen. "Die sind zu klein, haben zu wenig Abstrahlfläche. Wir sehen die tatsächlich nur, wenn Piloten sie melden oder wenn sie von der Bundespolizei entdeckt werden." Die Flugsicherung kann solche Zwischenfälle nicht verhindern - sie kann nur reagieren. Die Bundesregierung will das ändern und die Abwehr stärken. Innenminister Alexander Dobrindt (55, CSU) kündigte an, dass die Bundespolizei bis Jahresende eine eigene Drohnenabwehreinheit erhält. Außerdem soll ein gemeinsames Drohnenabwehrzentrum von Bund und Ländern entstehen, das die Zusammenarbeit von Polizei, Bundeswehr und Sicherheitsbehörden bündelt. Auch das neue Bundespolizeigesetz soll die Abwehr von Drohnen rechtlich absichern . Leipzig Haus im Leipziger Westen besetzt: Polizei im Großeinsatz Während die Bundesregierung neue Strukturen zur Drohnenabwehr aufbaut, sieht der Dresdner Luftverkehrs-Experte Hartmut Fricke (58) noch viele offene Flanken. Der Professor für Technologie und Logistik des Luftverkehrs an der TU Dresden erklärt im Gespräch, wo Deutschland steht - und wo es hapert.

Wie ernst ist die Drohnengefahr für unsere Flughäfen?

Frachtflugzeuge Antonow An-124 der russischen Volga-Dnepr-Gruppe stehen am Flughafen Leipzig/Halle. Die Maschinen dürfen nicht mehr abheben, da der Luftraum der EU für russische Flugzeuge gesperrt ist. © Jan Woitas/dpa "Es gibt definitiv eine veränderte Sicherheitslage an Flughäfen." Fricke vermutet, dass derzeit gezielt getestet wird, wie Deutschland auf Drohnenvorfälle reagiert. "Ich denke, dass das Austesten der Möglichkeiten, wie wir mit Drohnen umgehen, seitens Russland aktuell läuft. Das ist meine feste Überzeugung." Zugleich betont er, dass auch andere Akteure solche Flüge durchführen könnten. "Ob dann natürlich viele Trittbrettfahrer dabei sind, die einfach sagen: 'Wunderbar, da schließe ich mich einfach an', und alle vermuten, es kommt aus Russland - das ist natürlich nie ausgeschlossen", sagt Fricke. Was ist das Ziel solcher Drohnenflüge? Nach Einschätzung Frickes verfolgen die meisten Drohnen über Flughäfen mehrere Zwecke. "Das Erste ist sicherlich, was man so unter dem Begriff 'Inspection und Surveillance' bezeichnet", erklärt er. Man wolle mithilfe der hochauflösenden Kameras sehr genau Informationen über die kritischen Infrastrukturen sammeln. Leipzig Umspannwerk auf Trainingsgrund? Jetzt spricht der Vereins-Präsident! Schon das Beobachten selbst könne eine Form der Einschüchterung sein, erklärt Fricke. Als Beispiel nennt er die in Leipzig/Halle stationierten russischen Antonow-Transportmaschinen. "Das ist ja schon eine Drohkulisse für sich, dass man sagen kann: Wir wissen es jetzt noch genauer, können besser hinschauen als mit Satellitenaufnahmen." Die riesigen Frachtflugzeuge stehen seit dem 28. Februar 2022 in Leipzig/Halle - sie dürfen wegen der EU-Sanktionen gegen Russland nicht mehr starten. Ein zweites Motiv sei, wie Fricke sagt, das gezielte Austesten von Schwachstellen.

Was passiert im Ernstfall?