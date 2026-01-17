 14.148

Leichenfund auf den Gleisen: Einsatz am Leipziger Hauptbahnhof beendet

Am Samstagmorgen stand ein Großteil der Züge am Leipziger Hauptbahnhof plötzlich still. Der Grund: ein Einsatz mitten auf den Gleisen.

Von Annika Rank

Leipzig - Am Samstagmorgen stand ein Großteil der Züge am Leipziger Hauptbahnhof plötzlich still. Der Grund: ein Einsatz mitten auf den Gleisen. Im sächsischen Regional- und Fernverkehr ist deshalb mit Ausfällen und Verspätungen zu rechnen.

Am Leipziger Hauptbahnhof standen am Samstag viele Züge still. (Archivbild)
Am Leipziger Hauptbahnhof standen am Samstag viele Züge still. (Archivbild)  © dpa/Jan Woitas

Nach Angaben des Infrastrukturbetreibers DB InfraGO wurde in den Morgenstunden eine Leiche im Hauptgleis 11 gefunden. Polizeisprecher Olaf Hoppe bestätigte den Fund gegenüber TAG24.

Nähere Details waren zunächst nicht bekannt, die Bundespolizei war vor Ort im Einsatz.

Die Maßnahme auf den Gleisen zog eine Teilsperrung des Bahnhofs nach sich, ein ICE soll außerdem evakuiert worden sein.

Die Westseite des Hauptbahnhofs konnte am Morgen nicht befahren werden, zahlreiche Züge im Nah- und Fernverkehr fielen aus oder verkehrten über Umleitungen Auch der S-Bahn-Verkehr war teilweise beeinträchtigt.

Fahrgäste mussten am Samstag viel Geduld mitbringen.
Fahrgäste mussten am Samstag viel Geduld mitbringen.  © Silvio Bürger

Nachdem der Einsatz am Vormittag beendet wurde, konnte der Bahnverkehr langsam wieder aufgenommen werden. Noch immer wird aber vor Verspätungen und Ausfällen gewarnt, besonders auch auf der Strecke zwischen Leipzig, Chemnitz und Dresden.

Erstmeldung um 10.07 Uhr ; Update um 11.18 Uhr

Titelfoto: Silvio Bürger

