Endlich ist ein Ende in Sicht: Neue Waldstraßen-Brücke wird freigegeben

Die Bauarbeiten an der Waldstraßenbrücke zogen sich über mehrere Monate. Nun steht die Freigabe kurz bevor. © Leipzig Livereport

Wie die Leipziger Gruppe am Donnerstag mitteilte, befinden sich die Bauarbeiten in dem Bereich damit nun in den finalen Zügen. Im Frühjahr 2024 soll die Maßnahme dann hoffentlich vollends abgeschlossen sein.

Durch die Freigabe der Gleise am 18. Dezember wird es der Straßenbahnlinie 4 möglich gemacht, wieder ihren regulären Weg durchs Waldstraßenviertel und über die neu gebaute Brücke einzuschlagen. Auch die Linie 14 kann dann wieder wie gewohnt um den Ring fahren, die Baulinie 34 hingegen fällt weg.

Die Restarbeiten an der Haltestelle Am Mückenschlösschen werden noch einige Monate in Anspruch nehmen, sodass die provisorische Haltestelle vor Ort zunächst erhalten bleibt.

Autofahrer müssen sich allerdings noch länger gedulden: Die Waldstraße bleibt für den Kfz-Verkehr in großen Teilen weiterhin gesperrt, die Umleitung über die Leutzscher Allee besteht nach wie vor. Der Abschnitt ab der Leutzscher Allee bis zur Primavesistraße hingegen wird ebenfalls am Montag in beide Richtungen freigegeben.

Nachdem in den vergangenen Monaten intensiv an den Wasserleitungen in der Waldstraße gearbeitet wurde, sind bis zur Freigabe 2024 nun weitere Versorgungsleitungen, Geh- und Radwege sowie Brückengeländer an der Reihe.