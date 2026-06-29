Er war mit 1,22 Promille unterwegs: Betrunkener Audi-Fahrer bleibt in Tramgleisen hängen

Leipzig - Dass die Trams der Leipziger Verkehrsbetriebe aktuell nicht fahren , heißt nicht, dass jedermann die Gleise nutzen kann. Diese Lektion musste in der Nacht zu Montag auch ein 46-jähriger Spanier lernen.

Der Trunkenbold war vermutlich an der Haltestelle Bayerischer Bahnhof in das Gleisbett gerauscht und dieses circa 200 Meter entlanggefahren. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Beamte des Polizeireviers Leipzig-Zentrum stießen auf den Möchtegern-Tramfahrer, nachdem er sich mit seinem Audi im Gleisbett zwischen den Haltestellen Bayerischer Bahnhof und Härtelstraße festgefahren hatte.

"Mutmaßlich war der Fahrer an der Haltestelle Bayerischer Bahnhof in das Gleisbett gefahren und war circa 200 Meter weit in diesem gefahren", erklärte Polizeisprecher Tom Erik Richter.

Grund für den Abstecher war anscheinend jedoch nicht die Liebe zum öffentlichen Personennahverkehr. Als die Beamten den 46-Jährigen kontrollierten, bemerkten sie Alkoholgeruch bei ihm und führten einen Atemtest durch. Ergebnis: 1,22 Promille.

Nachdem der Audi aus dem Gleisbett gehoben war, kam der Spanier mit aufs Revier, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm.