Europapokal-Finale in Leipzig: Beide Teams eingetroffen - reger Andrang beim Fan-Festival

Leipzig - Einen Tag vor dem Endspiel der Conference League in Leipzig ist das große Fanfest auf dem Markt gut gefüllt. Mit der Ankunft des Teams des englischen Premier-League-Clubs Crystal Palace am frühen Abend sind nun auch beide Mannschaften in der Messestadt eingetroffen.

Mit zwei Bussen wurde die englische Mannschaft vom Flughafen abgeholt. © Michael Strohmeyer

Unterdessen sind nur noch wenige Karten für das Finale am Mittwoch verfügbar. Dabei handelt es sich laut der Deutschen Presse-Agentur vorrangig um Rückläufer aus den Kontingenten der beiden Finalisten Crystal Palace und Rayo Vallecano.

Insgesamt werden mehr als 18.000 Fans des Londoner Klubs bei dem Spiel (21 Uhr/RTL Nitro) sein, aus Spanien reisen rund 10.500 Anhänger an.

Hatten die Kicker aus Madrid bereits am Montagabend in der Messestadt eingecheckt, landete die englische Mannschaft gegen 17.30 Uhr am Airport Leipzig/Halle.

Für das Finale wurden in der Red Bull Arena die Stehplätze in Sitzplätze umgebaut. Statt der sonst üblichen 47.800 stehen daher während des morgigen Finales nur 39.700 Plätze zur Verfügung.