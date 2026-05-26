Europapokal-Finale in Leipzig: Beide Teams eingetroffen - reger Andrang beim Fan-Festival

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Einen Tag vor dem Endspiel der Conference League in Leipzig ist das Fanfest auf dem Markt gut gefüllt. Beide Mannschaften sind in der Messestadt eingetroffen.

Von Jan-Gerrit Vahl und Tom Bachmann

Leipzig - Einen Tag vor dem Endspiel der Conference League in Leipzig ist das große Fanfest auf dem Markt gut gefüllt. Mit der Ankunft des Teams des englischen Premier-League-Clubs Crystal Palace am frühen Abend sind nun auch beide Mannschaften in der Messestadt eingetroffen.

Mit zwei Bussen wurde die englische Mannschaft vom Flughafen abgeholt.
Mit zwei Bussen wurde die englische Mannschaft vom Flughafen abgeholt.  © Michael Strohmeyer

Unterdessen sind nur noch wenige Karten für das Finale am Mittwoch verfügbar. Dabei handelt es sich laut der Deutschen Presse-Agentur vorrangig um Rückläufer aus den Kontingenten der beiden Finalisten Crystal Palace und Rayo Vallecano.

Insgesamt werden mehr als 18.000 Fans des Londoner Klubs bei dem Spiel (21 Uhr/RTL Nitro) sein, aus Spanien reisen rund 10.500 Anhänger an.

Hatten die Kicker aus Madrid bereits am Montagabend in der Messestadt eingecheckt, landete die englische Mannschaft gegen 17.30 Uhr am Airport Leipzig/Halle.

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Für das Finale wurden in der Red Bull Arena die Stehplätze in Sitzplätze umgebaut. Statt der sonst üblichen 47.800 stehen daher während des morgigen Finales nur 39.700 Plätze zur Verfügung.

Beim Fan Festival auf dem Markt vor dem Alten Rathaus feiern die Leipziger mit ihren Gästen vom 25. bis 27. Mai 2026. Zum Abschluss gibt es am Mittwochabend dann ein Public Viewing für alle, die es nicht ins Stadion geschafft haben.
Beim Fan Festival auf dem Markt vor dem Alten Rathaus feiern die Leipziger mit ihren Gästen vom 25. bis 27. Mai 2026. Zum Abschluss gibt es am Mittwochabend dann ein Public Viewing für alle, die es nicht ins Stadion geschafft haben.  © Christian Grube
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Zahlreiche fest und mobile Sperren sichern die Zugänge zum Marktplatz.
Zahlreiche fest und mobile Sperren sichern die Zugänge zum Marktplatz.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Fanfest in der Leipziger Innenstadt

So nah kommt man der offiziellen Trophäe der UEFA Conference League vermutlich so schnell nicht wieder!
So nah kommt man der offiziellen Trophäe der UEFA Conference League vermutlich so schnell nicht wieder!  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Am Dienstagnachmittag herrschte beim bereits am Montag gestarteten, mehrtägigen Fanfest auf dem Leipziger Markt reger Andrang.

Fußballbegeisterte erwartet hier ein Bühnenprogramm, Mitmachaktionen, Fußball-Challenges, Merchandising-Stände sowie verschiedene Gastronomieangebote.

Auch die offizielle Trophäe der UEFA Conference League kann auf dem Markt aus nächster Nähe bestaunt werden. Weitere Infos zum Programm findet Ihr hier.

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Das Event wurde im Januar durch den Stadtrat genehmigt. Die Kosten dafür belaufen sich auf etwa eine Million Euro, der Eintritt ist frei.

Die Polizei zeigte mit zahlreichen Einsatzkräften Präsenz und sicherte sowohl das Fan-Festival als auch das Hotel Steigenberger, in dem eine der beiden Finalmannschaften untergebracht ist.

Zahlreiche feste und mobile Sperren wurden an den Zufahrten positioniert, um die Veranstaltung zu schützen.

Titelfoto: Montage: Michael Strohmeyer, Christian Grube, EHL Media/Erik-Holm Langhof

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