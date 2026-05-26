Polizei schnappt schwer betrunkene Einbrecher im Leipziger Zentrum

Leipzig - In der Nacht auf Sonntag ist es der Leipziger Polizei gelungen, zwei Einbrecher auf frischer Tat zu schnappen. Die beiden hatten zuvor offensichtlich ordentlich einen über den Durst getrunken.

Zwei Männer waren in der Nacht auf Sonntag dabei beobachtet worden, wie sie über ein Fenster in ein Restaurant im Barfußgäßchen einbrachen. © Chrisitan Grube

Laut Polizeisprecher Tom Erik Richter wurden die beiden Männer gegen 4.30 Uhr im Barfußgäßchen dabei beobachtet, wie sie ein Fenster aufbrachen und in ein Restaurant einstiegen.

Den Beamten gelang es daraufhin, die beiden Polen noch am Tatort zu stellen. Entwendet hatten der 46-Jährige und der 50-Jährige verschiedene Waren, darunter Lebensmittel.

"Alkoholvortests ergaben bei beiden Tatverdächtigen einen Wert von über 1,6 Promille", so Polizeisprecher Richter. "Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Leipzig wurden sie vorläufig festgenommen und in das Zentrale Polizeigewahrsam gebracht."

Von dort aus wurden beide am Pfingstmontag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl für den 46-Jährigen in Vollzug setzte, da dieser bereits in der Vergangenheit mit ähnlichen Delikten aufgefallen sein soll. Er wurde noch am selben Tag in die JVA eingeliefert.