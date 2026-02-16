Explosion an S-Bahn-Haltestelle: Täter sprengen Fahrkartenautomat in Leipzig

Leipzig - Auf einen Fahrkartenautomaten im Leipziger Zentrum-Südost hatten es Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag abgesehen.

Der Automat wurde mittlerweile mit Folie umwickelt. © Christian Grube

Wie Polizeisprecherin Rebecca Leede erklärte, sprengten die Unbekannten einen Fahrkartenautomaten an der S-Bahn Haltestelle Völkerschlachtdenkmal.



Dazu führten sie Pyrotechnik in das Gerät ein und zündeten sie im Anschluss. "Der Automat wurde dadurch vollständig zerstört", so Leede. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf etwa 27.000 Euro.