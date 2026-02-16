Explosion an S-Bahn-Haltestelle: Täter sprengen Fahrkartenautomat in Leipzig

Auf einen Fahrkartenautomaten im Leipziger Zentrum-Südost hatten es Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag abgesehen.

Von Lisa Marie Peisker

Der Automat wurde mittlerweile mit Folie umwickelt.
Wie Polizeisprecherin Rebecca Leede erklärte, sprengten die Unbekannten einen Fahrkartenautomaten an der S-Bahn Haltestelle Völkerschlachtdenkmal.

Dazu führten sie Pyrotechnik in das Gerät ein und zündeten sie im Anschluss. "Der Automat wurde dadurch vollständig zerstört", so Leede. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf etwa 27.000 Euro.

Die Polizei ermittelt zu den Geschehnissen.
Vor Ort wurden die Spuren gesichert. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion aufgenommen.

