Sechsstellige Summe! So viel investiert Leipzig zusätzlich in Sicherheit der Schulwege

Leipzig - Im vergangenen Jahr hat die Stadt Leipzig zusätzlich zu regulären Vorhaben rund 286.000 Euro in erhöhte Schulwegsicherheit investiert.

Die Schulwegsicherheit ist für die Stadt Leipzig ein wichtiges Anliegen. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Das Geld floss demnach vor allem in kleinere Maßnahmen wie etwa den Bau einer Gehwegnase im Bereich Roßplatz/Grünewaldstraße. Hier können die Kinder der Addis-Abeba-Grundschule nun sicherer die Straße überqueren.

Darüber hinaus wurde der Gehweg vor der Johanna-Magdalena-Beyer-Schule an der Gießerstraße verbreitert, an der Zwickauer Straße/Dankwartstraße wurden zwei Parkplätze zurückgebaut, um eine größere Asphaltfläche zu schaffen.

Zudem wurden die Straßen vor der August-Bebel-Schule sowie der Wilhelm-Wander-Schule in verkehrsberuhigte Abschnitte umgewandelt.

Einen Schritt weiter ist man beispielsweise bei der Grundschule Connewitz gegangen, vor der das Tempo auf 30 reduziert wurde. Das gilt auch für die Grundschule Portitz sowie die Schule am Barnet-Licht-Platz.