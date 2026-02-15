Heimspiel von RB Leipzig: Ordnungsamt warnt Besucher vor drohendem Verkehrs-Chaos

Leipzig - Am Sonntag muss man sich im Rahmen des RB Leipzig -Heimspiels gegen den VfL Wolfsburg (Anstoß: 17.30 Uhr) auf Verkehrseinschränkungen einstellen.

Rund um das Waldstraßenviertel vor dem Stadion wird ein Sperrkreis eingerichtet. © Jan Woitas/dpa

Neben den Haltverboten im Umfeld der Red Bull Arena und der dringenden Freihaltung der Rettungswege weist das Ordnungsamt vor allem auch auf die Bewohnerschutz-Zone des Waldstraßenviertels (14.30 bis 17.30 Uhr) hin.

Die Einfahrtstelle an den Knoten Humboldtstraße/Jacobstraße und Goyastraße/Waldstraße darf in der Zeit nur von Bewohnern, Taxis und Lieferfahrzeugen passiert werden. Die Ausfahrt ist unter anderem über die Waldstraße oder über die Friedrich-Ebert-Straße zur Jahnallee möglich.

Um den Individualverkehr einzuschränken und stattdessen die ÖPNV-Nutzung zu stärken, werden der Ranstädter Steinweg und die Jahnallee zwischen Tröndlinring und Waldplatz in stadtauswärtiger Richtung rund um das Spiel für Autos gesperrt.

Sollte man trotzdem mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, wird dringend die Nutzung der ausgeschilderten Park-and-Ride-Parkplätze "Schönauer Ring", "Plovdiver Straße", "Lausen", "Völkerschlachtdenkmal" und "Neue Messe" empfohlen.