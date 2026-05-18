Explosion an S-Bahnhaltestelle: Automat in Markkleeberg gesprengt
Markkleeberg - Und schon wieder ist ein Fahrkartenautomat in die Luft geflogen: Dieses Mal erwischte es einen der Deutschen Bahn an der S-Bahnhaltestelle Markkleeberg-Nord.
Wie Polizeisprecher Moritz Peters mitteilte, schlugen unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu. Gegen 2 Uhr sprengten sie den Fahrkartenautomaten mittels Pyrotechnik.
Der Automat wurde dabei stark beschädigt, zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen jedoch zunächst keine Informationen vor.
"Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion aufgenommen", so Polizeisprecher Peters.
Seit Monaten häufen sich derlei Taten in Leipzig und Umgebung. Erst in der vergangenen Woche war es Polizisten aus Coswig (Anhalt) gelungen, zwei junge Automatensprenger auf frischer Tat zu schnappen.
Titelfoto: Boris Roessler/dpa