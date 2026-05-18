Explosion an S-Bahnhaltestelle: Automat in Markkleeberg gesprengt

Markkleeberg - Und schon wieder ist ein Fahrkartenautomat in die Luft geflogen: Dieses Mal erwischte es einen der Deutschen Bahn an der S-Bahnhaltestelle Markkleeberg-Nord.

Dieses Mal erwischte es in der Nacht auf Sonntag einen Ticketautomaten in Markkleeberg-Nord. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Wie Polizeisprecher Moritz Peters mitteilte, schlugen unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu. Gegen 2 Uhr sprengten sie den Fahrkartenautomaten mittels Pyrotechnik.

Der Automat wurde dabei stark beschädigt, zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen jedoch zunächst keine Informationen vor.