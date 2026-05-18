Zurück auf dem Acker: Bedrohte Tierart in Nordsachsen ausgewildert

Leipzig - Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt sind am Montag bei Wiedemar (Landkreis Nordsachsen) die ersten von insgesamt 200 geplanten Feldhamstern in diesem Jahr ausgewildert worden. Damit kehren nun weitere Tiere der vom Aussterben bedrohten Art auf den heimischen Acker zurück.

Mit der Erhaltungszucht von Feldhamstern aus Mitteldeutschland und den Auswilderungen auf speziell vorbereiteten Flächen leistet der Zoo Leipzig einen ganz wesentlichen Beitrag. (Archivfoto) © Oliver Berg/dpa

Dabei waren am Montag auch Sachsens Umwelt- und Landwirtschaftsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU, 54) und der Direktor des Leipziger Zoos Prof. Jörg Junhold (62).

"Der Feldhamster war einst weitverbreitet in Sachsen", sagte von Breitenbuch. "Doch Dürreereignisse haben um das Jahr 2019 zu einem drastischen Rückgang der Population geführt. Dank der Zusammenarbeit vieler Akteure in den letzten Jahren konnten erste Feldhamster wieder erfolgreich in Nordsachsen angesiedelt und so vor dem Aussterben bewahrt werden."

Einer dieser Akteure ist der Zoo Leipzig, wo wilde Feldhamster nachgezüchtet werden. "Für uns ist jede Auswilderung ein bewegender Augenblick", sagte Prof. Junhold.

"Tiere wieder in ihren natürlichen Lebensraum zurückzubringen, zeigt, dass engagierter Artenschutz konkrete Wirkung entfalten kann. Dass wir erneut Feldhamster auswildern können, ist das Ergebnis großer Leidenschaft und enger Zusammenarbeit - von den Tierpflegerinnen und Tierpflegern im Zoo über die beteiligten Landwirte bis hin zum Arbeitskreis Feldhamsterschutz und vielen weiteren Unterstützern."