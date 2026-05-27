Fan-Chaos in Leipzig! Mehr als 300 Hooligans prügeln aufeinander ein und gehen auf Polizei los
Leipzig - Mitten in der Leipziger Innenstadt eskalierte am Dienstagabend die Stimmung rund um das Conference-League-Endspiel. Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Fangruppen aus Spanien und England.
Polizeisprecher Olaf Hoppe erklärte am frühen Mittwochmorgen, dass circa 300 sogenannte Risikofans des spanischen Vereins Rayo Vallecano in der Innenstadt unterwegs waren.
Zahlreiche englische Fans hatten sich währenddessen auf den Freisitzen der Restaurants "Leo's Brasserie" und "Dhillons" in der Reichsstraße niedergelassen.
Gegen 20.15 Uhr kochte die Stimmung zwischen den beiden gegnerischen Lagern über. Im Außenbereich von "Leo's Brasserie" wurden durch die Auseinandersetzung mehrere Gegenstände beschädigt. Ein Facebook-Video zeigt, wie Besucher des Restaurants schnell nach innen flüchteten.
"Es kam zum gegenseitigen Bewurf mit Flaschen, Biergläsern und Kneipenmobiliar. Darüber hinaus wurde auch körperlich aufeinander eingewirkt", so Hoppe.
Kräfte der Polizei hatten die Gefahr eigenständig erkannt und gingen schnell dazwischen. Dabei wurden sie auch von beiden Lagern angegriffen und beworfen. Ein Beamter der Bundespolizei und einer der Landespolizei wurden leicht verletzt, sind aber weiterhin dienstfähig.
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Mehr als 300 Personen wurden von der Polizei identifiziert
Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte die Situation zügig beruhigt werden, allerdings konnten nicht alle beteiligten Fans gestellt werden. Circa 60 Fans des englischen Teams Crystal Palace, die zuvor spanische Fans provoziert hatten, wurden im Bereich der "Pinguin Eisbar" von Beamten umstellt.
Die Polizei hatte am Abend in der Innenstadt Bearbeitungsstrecken aufgebaut, um die zahlreichen Tatverdächtigen schnell zu durchsuchen und ihre Identitäten festzustellen. Insgesamt wurden die Daten von 320 Beteiligten aufgenommen.
Alle erhielten einen Platzverweis, zwei Personen wurden festgenommen. Gegen 3.15 Uhr waren die Maßnahmen beendet.
In einer anderen Gaststätte am Markt mussten die Einsatzkräfte dann eingreifen, als etwa 300 Personen das Lokal zum Geschäftsschluss nicht verlassen wollten. Englische und spanische Polizisten unterstützten die deutschen Beamten den ganzen Abend über.
Polizeisprecher Olaf Hoppe betonte aber auch, dass die Situation im Bereich des Fan Festivals am Markt generell friedlich blieb. Dort waren zur Spitze etwa 2000 Besucher beider Lager.
Am Mittwochabend stehen sich in der Messestadt Crystal Palace aus England und der spanische Klub Rayo Vallecano im Conference-League-Finale gegenüber. Angepfiffen wird die Partie um 21 Uhr.
Erstmeldung am 26. Mai um 22.56 Uhr, aktualisiert am 27. Mai um 8.15 Uhr.
Titelfoto: EHL Media