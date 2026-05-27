Fan-Chaos in Leipzig! Mehr als 300 Hooligans prügeln aufeinander ein und gehen auf Polizei los

Leipzig - Mitten in der Leipziger Innenstadt eskalierte am Dienstagabend die Stimmung rund um das Conference-League-Endspiel . Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Fangruppen aus Spanien und England.

Die Polizei reagierte schnell. © EHL Media

Polizeisprecher Olaf Hoppe erklärte am frühen Mittwochmorgen, dass circa 300 sogenannte Risikofans des spanischen Vereins Rayo Vallecano in der Innenstadt unterwegs waren.

Zahlreiche englische Fans hatten sich währenddessen auf den Freisitzen der Restaurants "Leo's Brasserie" und "Dhillons" in der Reichsstraße niedergelassen.

Gegen 20.15 Uhr kochte die Stimmung zwischen den beiden gegnerischen Lagern über. Im Außenbereich von "Leo's Brasserie" wurden durch die Auseinandersetzung mehrere Gegenstände beschädigt. Ein Facebook-Video zeigt, wie Besucher des Restaurants schnell nach innen flüchteten.

"Es kam zum gegenseitigen Bewurf mit Flaschen, Biergläsern und Kneipenmobiliar. Darüber hinaus wurde auch körperlich aufeinander eingewirkt", so Hoppe.

Kräfte der Polizei hatten die Gefahr eigenständig erkannt und gingen schnell dazwischen. Dabei wurden sie auch von beiden Lagern angegriffen und beworfen. Ein Beamter der Bundespolizei und einer der Landespolizei wurden leicht verletzt, sind aber weiterhin dienstfähig.