Fan-Chaos in Leipzig! Polizei muss rivalisierende Lager trennen

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Mitten in der Leipziger Innenstadt eskalierte am Mittwochabend die Stimmung rund um das Conference-League-Endspiel. Es kam zu einer Auseinandersetzung.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Mitten in der Leipziger Innenstadt eskalierte am Mittwochabend die Stimmung rund um das Conference-League-Endspiel. Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Fangruppen aus Spanien und England.

Die Polizei reagierte schnell.
Die Polizei reagierte schnell.  © EHL Media

Gegen 20.15 Uhr kochte in der Reichsstraße auf Höhe des Restaurants Leos Brasserie die Stimmung zwischen den beiden gegnerischen Lagern über.

Eine niedrige dreistellige Personenanzahl soll dort zumindest verbal aufeinander losgegangen sein.

Ob es außerdem auch körperliche Angriffe gab, werde aktuell geprüft, erklärte Polizeisprecher Paul Engelmann auf Anfrage von TAG24. Kräfte der Polizei hatten die Gefahr eigenständig erkannt und entsprechend zügig eingegriffen, hieß es weiter.

Leipzig: Opfer von Leipziger Amokfahrt haben Anspruch auf Entschädigung
Leipzig Opfer von Leipziger Amokfahrt haben Anspruch auf Entschädigung

Im Außenbereich von Leos Brasserie wurden durch die Auseinandersetzung mehrere Gegenstände beschädigt. Ein Facebook-Video zeigt, wie Besucher des Restaurants schnell nach innen flüchteten.

Die Fanlager konnten zügig voneinander getrennt werden.

Scherben und Spuren der Verwüstung wurden von den Mitarbeitern bereinigt.
Scherben und Spuren der Verwüstung wurden von den Mitarbeitern bereinigt.  © EHL Media
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Die Lager wurden voneinander getrennt.
Die Lager wurden voneinander getrennt.  © EHL Media

Aktuell laufen weitere Maßnahmen unter anderem zur Feststellung der Identitäten, eventuell werden Platzverweise für die Innenstadt ausgesprochen. Am Donnerstagabend stehen sich in der Messestadt Crystal Palace aus England und der spanische Klub Rayo Vallecano im Conference-League-Finale gegenüber. Angepfiffen wird die Partie um 21 Uhr.

Titelfoto: EHL Media

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