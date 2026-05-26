Fan-Chaos in Leipzig! Polizei muss rivalisierende Lager trennen

Leipzig - Mitten in der Leipziger Innenstadt eskalierte am Mittwochabend die Stimmung rund um das Conference-League-Endspiel . Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Fangruppen aus Spanien und England.

Die Polizei reagierte schnell. © EHL Media

Gegen 20.15 Uhr kochte in der Reichsstraße auf Höhe des Restaurants Leos Brasserie die Stimmung zwischen den beiden gegnerischen Lagern über.

Eine niedrige dreistellige Personenanzahl soll dort zumindest verbal aufeinander losgegangen sein.

Ob es außerdem auch körperliche Angriffe gab, werde aktuell geprüft, erklärte Polizeisprecher Paul Engelmann auf Anfrage von TAG24. Kräfte der Polizei hatten die Gefahr eigenständig erkannt und entsprechend zügig eingegriffen, hieß es weiter.

Im Außenbereich von Leos Brasserie wurden durch die Auseinandersetzung mehrere Gegenstände beschädigt. Ein Facebook-Video zeigt, wie Besucher des Restaurants schnell nach innen flüchteten.

Die Fanlager konnten zügig voneinander getrennt werden.