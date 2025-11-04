25.000 Euro Schaden: Balkon in Leipzig brennt komplett aus

In der Cöthner Straße brannte am Montag ein Balkon vollständig aus. Die Polizei ermittelt. Es entstand ein Sachschaden von 25.000 Euro.

Von Tamina Porada

Leipzig - In Gohlis-Süd im Norden der Stadt brannte am Montagmittag ein Balkon. Die Polizeidirektion Leipzig hat am Dienstag weitere Details bekannt gegeben.

Der Balkon brannte vollständig aus.
Der Balkon brannte vollständig aus.

Gegen 12.50 Uhr wurde das Feuer im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Cöthner Straße gemeldet.

Der Balkon soll vollständig in Flammen gestanden haben.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand aber unter Kontrolle bringen und verhindern, dass die Flammen auf das Gebäude oder auf Wohnungen übergreifen.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Unter Atemschutz löschten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Flammen.
Unter Atemschutz löschten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Flammen.

Es entstand hoher Sachschaden von circa 25.000 Euro.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch nicht geklärt. Am heutigen Dienstag wird deswegen ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen.

Die Polizei ermittelt wegen eines Branddeliktes.

