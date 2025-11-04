25.000 Euro Schaden: Balkon in Leipzig brennt komplett aus
Leipzig - In Gohlis-Süd im Norden der Stadt brannte am Montagmittag ein Balkon. Die Polizeidirektion Leipzig hat am Dienstag weitere Details bekannt gegeben.
Gegen 12.50 Uhr wurde das Feuer im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Cöthner Straße gemeldet.
Der Balkon soll vollständig in Flammen gestanden haben.
Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand aber unter Kontrolle bringen und verhindern, dass die Flammen auf das Gebäude oder auf Wohnungen übergreifen.
Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Es entstand hoher Sachschaden von circa 25.000 Euro.
Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch nicht geklärt. Am heutigen Dienstag wird deswegen ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen.
Die Polizei ermittelt wegen eines Branddeliktes.
Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell.de | Eric Pannier