25.000 Euro Schaden: Balkon in Leipzig brennt komplett aus

Leipzig - In Gohlis-Süd im Norden der Stadt brannte am Montagmittag ein Balkon. Die Polizeidirektion Leipzig hat am Dienstag weitere Details bekannt gegeben.

Der Balkon brannte vollständig aus. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Gegen 12.50 Uhr wurde das Feuer im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Cöthner Straße gemeldet.

Der Balkon soll vollständig in Flammen gestanden haben.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand aber unter Kontrolle bringen und verhindern, dass die Flammen auf das Gebäude oder auf Wohnungen übergreifen.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.