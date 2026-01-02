Flammen schlagen aus Fenster: Feuerwehr rettet Menschen aus Mehrfamilienhaus

Leipzig - Feuerwehreinsatz am späten Freitagabend im Leipziger Westen: Gegen 21.15 Uhr wurden die Kameraden in die Wachsmuthstraße gerufen. Dort war es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brand gekommen.

Leipzigs Feuerwehr war am späten Freitagabend in der Wachsmuthstraße gefordert. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Das Feuer war in einer Wohnung im dritten Stock des Hauses ausgebrochen. Als die Feuerwehrleute am Ort des Geschehens eintrafen, bestätigte sich sogleich die Lage. "Die Kameraden meldeten von vor Ort, dass Flammen aus einem Fenster schlagen. Die Rettung der Bewohner wurde sofort eingeleitet", sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle.

Gemeldet hatte das Feuer wenige Minuten zuvor der Mieter der über dem Brandort liegenden Wohnung. Dieser befand sich zum Zeitpunkt auch noch in seinen eigenen vier Wänden. "Die Person wurde daraufhin gerettet."

Laut Rettungsstelle soll zunächst auch eine eingeschlossene Person in der Brandwohnung gemeldet worden sein. Dies bestätigte sich jedoch nicht.

Gebrannt hatte laut ersten Angaben ein Sofa in der Wohnung. Wie es dazu gekommen war, ist derzeit noch unklar.