38-Jähriger bei Wohnungsbrand in Leipzig schwer verletzt: Feuerwehr rettet ihn aus Flammen

Alles in Kürze

In diesem Haus an der Bahnhofsallee brach das Feuer aus. © Leipzig FireFighter

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums gegenüber TAG24 erklärte, war das Feuer gegen 22.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofsallee ausgebrochen. Wie es dazu kam, war am Sonntag noch unklar.

Montagvormittag ergänzte die Polizei, dass Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Leipzig und der Freiwilligen Feuerwehr Liebertwolkwitz ausrückten.

Vor Ort retteten sie den schwer verletzten Mann aus seiner Wohnung und löschten den Brand.

Der 38-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und das Haus evakuiert.

"Während die beschädigte Wohnung aktuell unbewohnbar ist, konnten die übrigen Bewohner nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren", bestätigte Polizeisprecherin Sandra Freitag.