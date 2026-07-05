90 Bewohner nach Feuer aus Leipziger Plattenbau evakuiert: Zehn Personen vom Rettungsdienst versorgt

Leipzig - Feuerwehreinsatz in einem Hochhaus im Leipziger Süden: Ein Kellerbrand rief am späten Freitagabend zahlreiche Feuerwehrleute auf den Plan. Mehrere Personen mussten vom Rettungsdienst betreut werden.

Die Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand löschen. © LeipzigFireFighter

Die Kameraden wurden gegen 21.45 Uhr in die Bernhard-Kellermann-Straße im Stadtteil Lößnig alarmiert, berichtete Polizeisprecher Andreas de Parade auf Nachfrage von TAG24.

Vor Ort angekommen, bestätigte sich die Lage: Schwarzer Rauch kam aus dem Keller, in dem zwei Abteile in Flammen standen.

Die Einsatzkräfte machten sich sofort daran, den Brand zu löschen. Dazu mussten 90 Personen evakuierten aus dem Wohnblock evakuiert werden, ergänzte Sprecher Moritz Peters am Sonntag.

Demnach seien zehn Personen, die über Atembeschwerden geklagt hatten, wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung dem alarmierten Rettungsdienst vorgestellt worden.

Sie wurden ambulant behandelt, es habe aber niemand ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen, hieß es.

Zur Schadenshöhe lagen auch am Sonntag noch keine Informationen vor, aber das Mehrfamilienhaus sei weiterhin bewohnbar.