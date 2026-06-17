Flammen lodern in der Nacht: Feuerwehr muss zahlreiche brennende Strohballen löschen

Seebisch/Markranstädt - Feuerwehreinsatz in der Nacht zu Mittwoch im Markranstädter Ortsteil Seebenisch: Gegen 2.30 Uhr wurden die Kameraden an die Teichstraße gerufen. Hinweisgeber hatten dort nach TAG24-Infos einen massiven Feuerschein wahrgenommen.

Mehrere Feuerwehren im Landkreis Leipzig wurden in der Nacht zum Brand eines Strohballenlagers gerufen. © 7aktuell

Als die Kameraden am Ort des Geschehens eintrafen, bestätigte sich die Lage: "An der Teichstraße waren mehrere Stapel von Strohballen gelagert. Einer davon stand in Brand", erklärte Polizeisprecher Moritz Peters gegenüber TAG24.

Betroffen war demnach eine Fläche von 30 mal 10 Metern, auf der die Ballen gelagert waren. Wie es zu dem Feuer kam, war am Morgen danach noch unklar.

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Markranstädt, Großlehna, Schkölen und Gärnitz machten sich sogleich an die Löscharbeiten. Diese sollen sich bis in die Morgenstunden gezogen haben, weil die Feuerwehr nachlöschen musste.

Auch das Technische Hilfswerk kam laut Polizeisprecher Peters zum Einsatz.

Wie es zu dem Brand kam, war zunächst noch unklar. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.