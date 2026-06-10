Einsatz in Probstheida: Feuerwehr löscht Brand in der Langen Lene
Leipzig - Am Mittwochnachmittag musste die Feuerwehr mal wieder zur Langen Lene im Leipziger Stadtteil Probstheida ausrücken.
Wie TAG24 von Polizeisprecher Paul Engelmann erfuhr, wurden die Einsatzkräfte gegen 16.27 Uhr in die Lene-Voigt-Straße alarmiert.
Demnach war in einer Wohnung in der sechsten Etage des Plattenbaus ein Brand ausgebrochen, nähere Details zur Ursache lagen zunächst nicht vor.
Nach ersten Erkenntnissen soll eine Person verletzt und vom Rettungsdienst behandelt worden sein.
Glücklicherweise war die Feuerwehr zeitnah vor Ort, sodass die Flammen inzwischen erfolgreich bekämpft werden konnten.
Nachdem die akute Gefahr beseitigt worden war, konnte das Gebäude wieder für die Mieterinnen und Mieter freigegeben werden.
Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.
Ende 2024 und Anfang 2025 war die Feuerwehr an der Langen Lene quasi im Dauereinsatz: Ein Serienbrandstifter hatte die Anwohner in Angst und Schrecken versetzt. Inzwischen wurde der Mann zu einer achtjährigen Haftstrafe verurteilt.
Titelfoto: EHL Media/Björn Stach