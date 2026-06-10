Einsatz in Probstheida: Feuerwehr löscht Brand in der Langen Lene

Leipzig - Am Mittwochnachmittag musste die Feuerwehr mal wieder zur Langen Lene im Leipziger Stadtteil Probstheida ausrücken.

Die Feuerwehr rückte am Mittwoch zur Langen Lene aus. © EHL Media/Björn Stach

Wie TAG24 von Polizeisprecher Paul Engelmann erfuhr, wurden die Einsatzkräfte gegen 16.27 Uhr in die Lene-Voigt-Straße alarmiert.

Demnach war in einer Wohnung in der sechsten Etage des Plattenbaus ein Brand ausgebrochen, nähere Details zur Ursache lagen zunächst nicht vor.

Nach ersten Erkenntnissen soll eine Person verletzt und vom Rettungsdienst behandelt worden sein.

Glücklicherweise war die Feuerwehr zeitnah vor Ort, sodass die Flammen inzwischen erfolgreich bekämpft werden konnten.

Nachdem die akute Gefahr beseitigt worden war, konnte das Gebäude wieder für die Mieterinnen und Mieter freigegeben werden.