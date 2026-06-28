Brand im zehnten Stock: Vier Personen nach Brand in Pflegeheim im Krankenhaus

Eilenburg - Die Feuerwehr Eilenburg sowie weitere Kräfte waren am Sonntagnachmittag in einem Pflegeheim an der Torgauer Landstraße gefordert.

Ein Brand in einem Pflegeheim in Eilenburg hat am Sonntag zum Einsatz der Feuerwehr geführt. © Leipzig FireFighter

Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle gegenüber TAG24 bestätigte, ging gegen 12.48 Uhr ein Notruf über einen Brand in der Einrichtung ein. "Im zehnten Obergeschoss war Rauch wahrnehmbar", so der Sprecher.

Erste Meldungen hätten zudem darauf schließen lassen, dass mindestens eine Person eingeschlossen war.

Kräfte der Feuerwehr Eilenburg, des Rettungsdienstes sowie der Schnelleinsatzgruppen aus Eilenburg und Taucha eilten umgehend zum Ort des Geschehens. Dort bestätigte sich zwar der Brand, habe sich letztlich jedoch lediglich als angebranntes Essen herausgestellt.

Nach Informationen mussten dennoch vier Personen ins Krankenhaus gebracht werden, um sich dort vorzustellen. Insgesamt habe der Rettungsdienst 80 Personen betreut.