Auto überschlägt sich nach Crash im Kreuzungsbereich

Leipzig - Im Leipziger Norden kam es am Samstagabend zu einem schweren Autounfall.

Der Suzuki überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. © 7aktuell/Eric Pannier

Wie das Lagezentrum der Polizei TAG24 bestätigte, kollidierte ein Toyota um 18.02 Uhr im Kreuzungsbereich der Essener Straße Ecke Dortmunder Straße aus bisher unbekannter Ursache mit einem Suzuki.

Der Suzuki überschlug sich daraufhin und blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrer und der Beifahrer des Toyotas wurden leicht verletzt. Die Fahrerin des Suzukis erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.