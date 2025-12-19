Feuer auf Betriebsgelände im Leipziger Osten

Leipzig - In der Nacht auf Freitag stand ein Bürocontainer im Leipziger Stadtteil Paunsdorf lichterloh in Flammen.

Der Bürocontainer brannte vollständig aus. © 7aktuell/Eric Pannier

Aus bisher unbekannter Ursache brach das Feuer gegen 23.40 Uhr auf einem Privatgelände in der Riesaer Straße aus und griff dabei teilweise auf eine angrenzende Lagerhalle über, teilte Polizeisprecherin Susanne Lübcke mit.

Die Dämmung der Halle wurde dabei durch die Flammen beschädigt. Kameraden der Feuerwachen Nord-Ost und der Freiwilligen Feuerwehr Mölkau eilten zum Ort des Geschehens und löschten den Brand. Verletzt wurde niemand.

