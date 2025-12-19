Feuer auf Betriebsgelände im Leipziger Osten
Leipzig - In der Nacht auf Freitag stand ein Bürocontainer im Leipziger Stadtteil Paunsdorf lichterloh in Flammen.
Aus bisher unbekannter Ursache brach das Feuer gegen 23.40 Uhr auf einem Privatgelände in der Riesaer Straße aus und griff dabei teilweise auf eine angrenzende Lagerhalle über, teilte Polizeisprecherin Susanne Lübcke mit.
Die Dämmung der Halle wurde dabei durch die Flammen beschädigt. Kameraden der Feuerwachen Nord-Ost und der Freiwilligen Feuerwehr Mölkau eilten zum Ort des Geschehens und löschten den Brand. Verletzt wurde niemand.
Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor. "Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und wird einen Brandursachenermittler zum Einsatz bringen", sagte Polizeisprecherin Lübcke.
Titelfoto: 7aktuell/Eric Pannier