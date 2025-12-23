Feuer unter Leipzigs ehemaliger Stasi-Zentrale: Ermittler geben Infos zur Brandursache

Leipzig - Bis in die Nacht waren Leipzigs Feuerwehrleute am Samstag an der Großen Fleischergasse im Zentrum im Einsatz: Im Keller der ehemaligen Stasi-Zentrale am "Museum an der Runden Ecke" war ein Feuer ausgebrochen . Die Ursache für den Brand war zunächst unklar, Spezialisten nahmen die Ermittlungen auf. Nun wurden die Untersuchungen abgeschlossen.

Neue Erkenntnisse zum Brand in Leipzigs ehemaliger Stasi-Zentrale am "Museum an der Runden Ecke". Wie Spezialisten nun rausfanden, entstand das Feuer offenbar, indem sich gelagertes Material selbst entzündete. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

So erklärte Polizeisprecher Tom Erik Richter gegenüber TAG24, dass Brandstiftung oder ein technischer Defekt inzwischen als Brandursachen ausgeschlossen werden können.

"Die Ermittler gehen davon aus, dass es zur Selbstentzündung von gelagertem Material gekommen ist", sagte er. Welches Material in Brand geriet, dazu lagen dem Sprecher keine Infos für.

Richter betonte, dass die Ermittlungen damit noch nicht abgeschlossen sein. Unter anderem müsste noch geklärt werden, wie genau es zu der Selbstentzündung gekommen war und kommen konnte. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.

Die Polizei hatte bereits am Wochenende angekündigt, dass Brandspezialisten den Tatort unter die Lupe nehmen würden.

Laut einem Artikel der "Leipziger Volkszeitung" hatten die Experten den Brandherd am Montag detailliert untersucht.