Feuer unter Leipzigs ehemaliger Stasi-Zentrale: Ermittler geben Infos zur Brandursache
Leipzig - Bis in die Nacht waren Leipzigs Feuerwehrleute am Samstag an der Großen Fleischergasse im Zentrum im Einsatz: Im Keller der ehemaligen Stasi-Zentrale am "Museum an der Runden Ecke" war ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar, Spezialisten nahmen die Ermittlungen auf. Nun wurden die Untersuchungen abgeschlossen.
So erklärte Polizeisprecher Tom Erik Richter gegenüber TAG24, dass Brandstiftung oder ein technischer Defekt inzwischen als Brandursachen ausgeschlossen werden können.
"Die Ermittler gehen davon aus, dass es zur Selbstentzündung von gelagertem Material gekommen ist", sagte er. Welches Material in Brand geriet, dazu lagen dem Sprecher keine Infos für.
Richter betonte, dass die Ermittlungen damit noch nicht abgeschlossen sein. Unter anderem müsste noch geklärt werden, wie genau es zu der Selbstentzündung gekommen war und kommen konnte. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.
Die Polizei hatte bereits am Wochenende angekündigt, dass Brandspezialisten den Tatort unter die Lupe nehmen würden.
Laut einem Artikel der "Leipziger Volkszeitung" hatten die Experten den Brandherd am Montag detailliert untersucht.
Feuer zerstört Teile der Sammlung des "Museums an der Runden Ecke"
Kurz vor 18 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr am Samstag zu dem Brand in Leipzigs ehemaliger Stasi-Zentrale gerufen. Aus zunächst unklarer Ursache war es im zweiten Untergeschoss zu einer starken Hitze- und Rauchentwicklung gekommen. Weil der Keller mehrere Gebäude miteinander verband, konnte sich der Rauch weitläufig ausbreiten, wodurch auch das "Museum an der Runden Ecke" sowie das Schulmuseum betroffen waren.
Nach Informationen von TAG24 waren insgesamt 70 Kameraden von Freiwilliger und Berufsfeuerwehr im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen. Gegen 21 Uhr meldeten sie erstmals, dass die Flammen gelöscht seien. Weil das Feuer jedoch immer wieder aufflammte, waren weitere Eingriffe nötig. Erst gegen 1 Uhr waren die Löscharbeiten beendet.
Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Laut LVZ diente der Keller jedoch als Lager für das "Museum an der Runden Ecke". Teile der Sammlung sollen demnach durch das Feuer vernichtet worden sein.
Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof