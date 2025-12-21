Großeinsatz am "Museum in der Runden Ecke": Feuer bricht in Bunker der ehemaligen Stasi-Zentrale aus

Leipzig - Großeinsatz für die Feuerwehr am Samstagabend in der Leipziger Innenstadt: Kurz vor 18 Uhr wurden die Kameraden in die Große Fleischergasse gerufen. In der ehemaligen Stasi-Bezirksverwaltung am "Museum in der Runden Ecke" war es zu einem Kellerbrand gekommen.

Am Samstagabend kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr in der Leipziger Innenstadt. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums am Sonntagmorgen gegenüber TAG24 bestätigte, war das Feuer gegen 17.56 Uhr ausgebrochen. Zahlreiche Einsatzkräfte eilten zum Ort des Geschehens.

Insgesamt 70 Einsatzkräfte sowohl der Freiwilligen als auch der Berufsfeuerwehr aus dem gesamten Stadtgebiet sollen vor Ort gewesen sein. Einem Bericht der "Leipziger Volkszeitung" zufolge waren 15 Feuerwehrfahrzeuge in die Innenstadt geeilt. Diese sollen bis auf den Ring gestanden haben.

Der Brand war im ehemaligen Gebäude der Stasi-Bezirksverwaltung auf der Rückseite des "Museums in der Runden Ecke" ausgebrochen. Nach Angaben von Feuerwehr-Einsatzleiter Torsten Kolbe vom Ort des Geschehens lag der Ursprung im zweiten Untergeschoss des Komplexes in einer Art Bunker.

Aus bisher ungeklärter Ursache war es dort zu einer starken Hitze- und Rauchentwicklung gekommen, die ein schnelles Eingreifen der Feuerwehr nötig machten.

Der Komplex war verschlossen, sodass sich die Kameraden gewaltsam Zutritt verschaffen mussten. Da gleich mehrere Gebäude durch den Keller verbunden waren, gingen die Feuerwehrleute über mehrere Eingänge vor. So wurden Löschschläuche unter anderem über den Eingang des Schulmuseums ins Innere verlegt.