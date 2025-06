Bei Bauarbeiten: Dachstuhl im Leipziger Osten gerät plötzlich in Brand

Im Osten der Messestadt ist es am Dienstag zum Brand eines Dachstuhls gekommen. © EHL Media/Björn Stach

Gegen 15.55 Uhr geriet plötzlich der Dachstuhl eines Hauses an der Ecke Gabelsbergerstraße und Kohlgartenstraße in Brand. An dem Gebäude laufen derzeit Gerüstarbeiten. Ob diese mit dem Feuer in Verbindung stehen und die Flammen eventuell durch ein Missgeschick entfacht wurden, konnte zunächst jedoch nicht gesagt werden.

"Aktuell ist noch unklar, wie es zu dem Brand kam", sagte eine Sprecherin der Polizei gegenüber TAG24.

Die Feuerwehr eilte mit zahlreichen Fahrzeugen, darunter zwei Drehleitern, herbei, um die Flammen schnell zu löschen. Gegen 16.46 Uhr dann Aufatmen: "Das Feuer ist aus", so die Polizeisprecherin.

Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.