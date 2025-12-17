 1.634

Brand im Leipziger Krankenhaus: Mehrere Patienten müssen verlegt werden

Die Feuerwehr musste am Dienstagabend zu einem Brand in das Helios Park-Klinikum im Leipziger Südosten ausrücken. Eine Küche stand in Flammen.

Von Tamina Porada

Leipzig - Die Feuerwehr musste am Dienstagabend zu einem Brand in das Helios Park-Klinikum im Leipziger Südosten ausrücken.

Bilder zeigen, welche Schäden das Feuer hinterlassen hat.
Bilder zeigen, welche Schäden das Feuer hinterlassen hat.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Das Feuer ging demnach von einer Küche im Untergeschoss der Notfallklinik aus, teilte die Polizeidirektion Leipzig am Mittwochmorgen mit.

"Aus bisher unbekannter Ursache geriet ein Schrank in einem Büro des Küchenbereichs in Brand", erklärte Polizeisprecher Chris Graupner.

Die Feuerwehren der Wachen 1 und 4 und die Freiwillige Feuerwehr Holzhausen rückten aus und konnten verhindern, dass sich die Flammen ausbreiten.

Leipzig: Zerstörungswut im Leipziger Osten: Mülltonnen, Absperrungen und Schild abgefackelt
Leipzig Feuerwehreinsatz Zerstörungswut im Leipziger Osten: Mülltonnen, Absperrungen und Schild abgefackelt

Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten mehrere Patienten in einen anderen Bereich verlegt werden. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten aus und konnten die Flammen eindämmen.
Zahlreiche Einsatzkräfte rückten aus und konnten die Flammen eindämmen.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, konnte am Mittwochmorgen noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt und auch ein Brandursachenermittler kommt zum Einsatz.

Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell.de | Eric Pannier

Mehr zum Thema Leipzig Feuerwehreinsatz: