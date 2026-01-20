15 Menschen bei Dachstuhlbrand evakuiert: Es war nicht das erste Feuer in dem Haus

Leipzig - Feuerwehreinsatz im Leipziger Stadtteil Grünau: In einem Mehrfamilienhaus am Berkaer Weg mussten bei einem Dachstuhlbrand am Dienstagmorgen mehrere Menschen evakuiert werden. Es war bereits das zweite Mal innerhalb einer Woche, dass die Kameraden zu dem Mehrfamilienhaus eilen mussten.

Leipzigs Feuerwehr war am Dienstagmorgen am Berkaer Weg in Grünau gefordert. In einem Mehrfamilienhaus war es zu einem Dachstuhlbrand gekommen. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Zeugen hatten die Retter gegen 7.30 Uhr alarmiert, wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke gegenüber TAG24 mitteilte.

Kräfte der Berufsfeuerwehren West und Südwest eilten umgehend zum Ort des Geschehens, wo sich die Lage bestätigte: Im Dachstuhl des Hauses war ein Feuer ausgebrochen.

Die Kameraden machten sich umgehend an die Löscharbeiten. Gleichzeitig wurden die Bewohner des Hauses evakuiert. Die 15 Personen kamen zunächst in einem Bus der Leipziger Verkehrsbetriebe unter, um sie vor der Kälte zu schützen. Verletzt wurde laut Polizeisprecherin Lübcke niemand.

Wie es zu dem Brand kam, war zunächst noch unklar. Die Polizei hat bereits entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.