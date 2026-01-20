15 Menschen bei Dachstuhlbrand evakuiert: Es war nicht das erste Feuer in dem Haus
Leipzig - Feuerwehreinsatz im Leipziger Stadtteil Grünau: In einem Mehrfamilienhaus am Berkaer Weg mussten bei einem Dachstuhlbrand am Dienstagmorgen mehrere Menschen evakuiert werden. Es war bereits das zweite Mal innerhalb einer Woche, dass die Kameraden zu dem Mehrfamilienhaus eilen mussten.
Zeugen hatten die Retter gegen 7.30 Uhr alarmiert, wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke gegenüber TAG24 mitteilte.
Kräfte der Berufsfeuerwehren West und Südwest eilten umgehend zum Ort des Geschehens, wo sich die Lage bestätigte: Im Dachstuhl des Hauses war ein Feuer ausgebrochen.
Die Kameraden machten sich umgehend an die Löscharbeiten. Gleichzeitig wurden die Bewohner des Hauses evakuiert. Die 15 Personen kamen zunächst in einem Bus der Leipziger Verkehrsbetriebe unter, um sie vor der Kälte zu schützen. Verletzt wurde laut Polizeisprecherin Lübcke niemand.
Wie es zu dem Brand kam, war zunächst noch unklar. Die Polizei hat bereits entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.
Feuerwehr war vor genau einer Woche bereits zum Haus geeilt
Für die Feuerwehrkameraden war es bereits das zweite Mal innerhalb einer Woche, dass sie zu dem Mehrfamilienhaus ausgerückt sind. Bereits am vergangenen Dienstag war es in einer Wohnung des Hauses zu einem Brand gekommen.
"Nach unseren bisherigen Erkenntnissen handelte es sich dabei jedoch um eine andere Wohnung", sagte Polizeisprecherin Lübcke. "Das Feuer war im Schlafzimmer ausgebrochen."
Der Brand soll damals fahrlässig verursacht worden sein, sagte Lübcke. Nach Informationen von TAG24 hatten die Bewohner unsachgemäß mit einer Kerze hantiert und das Feuer dadurch ausgelöst. Den Brand sollen sie daraufhin selbst gelöscht haben.
Verletzt wurde auch in diesem Fall niemand. Auch hier ermittelt die Polizei zur Brandursache.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier