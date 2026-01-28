524
Feuerwehr kann nichts mehr tun: VW brennt in Leipzig vollständig aus
Leipzig - Nachdem ein VW Golf am Mittwochmorgen in Leipzig-Engelsdorf in Brand geraten war, ist von dem Auto nicht mehr viel übrig.
Gegen 6.30 Uhr brannte das im Gaswerksweg geparkte Auto ab, erklärte Polizeisprecherin Susanne Lübcke.
Die Feuerwehr eilte zur Brandstelle und schritt direkt ein.
Trotzdem gelang es den Kräften nicht, den VW mit Erstzulassung im Jahr 2009 vor dem vollständigen Ausbrennen zu bewahren.
Verletzt wurde niemand.
Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei hat ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier