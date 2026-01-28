 524

Feuerwehr kann nichts mehr tun: VW brennt in Leipzig vollständig aus

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Nachdem ein VW Golf am Mittwochmorgen in Leipzig-Engelsdorf in Brand geraten war, ist von dem Auto nicht mehr viel übrig.

Das Feuer breitete sich im vorderen Bereich des Autos aus.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Gegen 6.30 Uhr brannte das im Gaswerksweg geparkte Auto ab, erklärte Polizeisprecherin Susanne Lübcke.

Die Feuerwehr eilte zur Brandstelle und schritt direkt ein.

Trotzdem gelang es den Kräften nicht, den VW mit Erstzulassung im Jahr 2009 vor dem vollständigen Ausbrennen zu bewahren.

Verletzt wurde niemand.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei hat ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

