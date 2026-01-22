Fährlässigkeit führt zu Brand: Feuerwehr muss Hausbewohner evakuieren

Leipzig - Feuerwehreinsatz Mittwochnacht im Leipziger Stadtteil Eutritzsch: Gegen 22.25 Uhr wurden die Kameraden an die Wittenberger Straße gerufen. In einem Mehrfamilienhaus war es dort zu einem Brand gekommen.

Kameraden der Feuerwehr an der Wittenberger Straße, wo es Mittwochnacht zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen ist. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Ursache des Feuers offenbar: Fahrlässigkeit. Wie Polizeisprecher Tom Erik Richter am Donnerstagmorgen gegenüber TAG24 erklärte, hatte ein Anwohner unachtsam mit einem Gegenstand hantiert, wodurch es schließlich zu dem Brand in einer Wohnung im Obergeschoss kam.

Nach Informationen von TAG24 riefen Anwohner den Notruf, als Rauch aus der Wohnung ins Treppenhaus zog.

Einsatzkräfte der Feuerwehr eilten herbei und machten sich umgehend an die Brandbekämpfung. Gleichzeitig wurden die Bewohner des Hauses vorsorglich evakuiert.

Nachdem das Feuer gelöscht war, kontrollierten die Kameraden den betroffenen Bereich noch einmal von innen als auch von außen per Drehleiter. Anschließend wurde das Treppenhaus gut durchgelüftet.