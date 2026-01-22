 1.235

Fährlässigkeit führt zu Brand: Feuerwehr muss Hausbewohner evakuieren

Leipzigs Feuerwehr wurde Mittwochnacht an die Wittenberger Straße in Eutritzsch gerufen. In einem Mehrfamilienhaus war es dort zu einem Brand gekommen.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Feuerwehreinsatz Mittwochnacht im Leipziger Stadtteil Eutritzsch: Gegen 22.25 Uhr wurden die Kameraden an die Wittenberger Straße gerufen. In einem Mehrfamilienhaus war es dort zu einem Brand gekommen.

Kameraden der Feuerwehr an der Wittenberger Straße, wo es Mittwochnacht zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen ist.
Kameraden der Feuerwehr an der Wittenberger Straße, wo es Mittwochnacht zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen ist.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Ursache des Feuers offenbar: Fahrlässigkeit. Wie Polizeisprecher Tom Erik Richter am Donnerstagmorgen gegenüber TAG24 erklärte, hatte ein Anwohner unachtsam mit einem Gegenstand hantiert, wodurch es schließlich zu dem Brand in einer Wohnung im Obergeschoss kam.

Nach Informationen von TAG24 riefen Anwohner den Notruf, als Rauch aus der Wohnung ins Treppenhaus zog.

Einsatzkräfte der Feuerwehr eilten herbei und machten sich umgehend an die Brandbekämpfung. Gleichzeitig wurden die Bewohner des Hauses vorsorglich evakuiert.

Nachdem das Feuer gelöscht war, kontrollierten die Kameraden den betroffenen Bereich noch einmal von innen als auch von außen per Drehleiter. Anschließend wurde das Treppenhaus gut durchgelüftet.

Die Feuerwehrleute konnten den Brand schnell löschen. Die Bewohner des Hauses wurden vorsorglich evakuiert.
Die Feuerwehrleute konnten den Brand schnell löschen. Die Bewohner des Hauses wurden vorsorglich evakuiert.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Verletzt wurde bei dem Brand laut Polizeisprecher Richter niemand. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Die Polizei hat Ermittlungen zum Brand aufgenommen.

