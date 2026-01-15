 664

Brand im Leipziger Nordosten: Dichter Rauch quillt aus Mehrfamilienhaus

Im Leipziger Stadtteil Heiterblick hat am Donnerstag ein leer stehendes Mehrfamilienhaus gebrannt.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Im Leipziger Stadtteil Heiterblick hat am Donnerstag ein leer stehendes Mehrfamilienhaus gebrannt.

Dichter Rauch quoll aus dem ersten Stock des leer stehenden Mehrfamilienhauses.
Dichter Rauch quoll aus dem ersten Stock des leer stehenden Mehrfamilienhauses.  © Erik-Holm Langhof/EHL Media

Gegen 14.15 Uhr erreichte die Leitstelle ein Notruf. Im ersten Obergeschoss eines Gebäudes an der Hohentichelnstraße war ein Feuer ausgebrochen, teilte Polizeisprecher Chris Graupner auf TAG24-Nachfrage mit.

Der Rauch war weithin sichtbar.

Die Feuerwehr eilte unverzüglich zum Ort des Geschehens, löschte die Flammen und konnte somit ein Übergreifen des Feuers auf weitere Räume und Stockwerke verhindern.

Leipzig: Großbrand nahe Leipzig: Reetdachhaus steht lichterloh in Flammen
Leipzig Feuerwehreinsatz Großbrand nahe Leipzig: Reetdachhaus steht lichterloh in Flammen

Die Einsatzkräfte konnten keine Personen im Haus oder dessen Umgebung auffinden.

Die Feuerwehr, die Polizei und der Rettungsdienst eilten zum Ort des Geschehens.
Die Feuerwehr, die Polizei und der Rettungsdienst eilten zum Ort des Geschehens.  © Erik-Holm Langhof/EHL Media
Die Kameraden der Feuerwehr mussten sich einen Weg durch dichtes Gestrüpp bahnen, um mit den Löscharbeiten beginnen zu können.
Die Kameraden der Feuerwehr mussten sich einen Weg durch dichtes Gestrüpp bahnen, um mit den Löscharbeiten beginnen zu können.  © Erik-Holm Langhof/EHL Media

Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts einer fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Titelfoto: Erik-Holm Langhof/EHL Media

Mehr zum Thema Leipzig Feuerwehreinsatz: