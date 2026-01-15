Brand im Leipziger Nordosten: Dichter Rauch quillt aus Mehrfamilienhaus
Leipzig - Im Leipziger Stadtteil Heiterblick hat am Donnerstag ein leer stehendes Mehrfamilienhaus gebrannt.
Gegen 14.15 Uhr erreichte die Leitstelle ein Notruf. Im ersten Obergeschoss eines Gebäudes an der Hohentichelnstraße war ein Feuer ausgebrochen, teilte Polizeisprecher Chris Graupner auf TAG24-Nachfrage mit.
Der Rauch war weithin sichtbar.
Die Feuerwehr eilte unverzüglich zum Ort des Geschehens, löschte die Flammen und konnte somit ein Übergreifen des Feuers auf weitere Räume und Stockwerke verhindern.
Die Einsatzkräfte konnten keine Personen im Haus oder dessen Umgebung auffinden.
Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts einer fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.
Titelfoto: Erik-Holm Langhof/EHL Media