Feuer bricht in Elektroladen aus: 62-Jährige nach Brand im Krankenhaus

Leipzigs Feuerwehr war am frühen Montagmorgen im Stadtteil Mockau-Süd gefordert. In einem Mehrfamilienhaus war es in einem Laden zu einem Brand gekommen.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Feuerwehreinsatz am frühen Montagmorgen im Leipziger Stadtteil Mockau-Süd! Gegen 3.45 Uhr wurden die Kameraden auf die Mockauer Straße gerufen. In einem Mehrfamilienhaus war es dort zu einem Brand gekommen.

In einem Elektroladen im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Leipzig ist es am frühen Montagmorgen zu einem Brand gekommen.
In einem Elektroladen im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Leipzig ist es am frühen Montagmorgen zu einem Brand gekommen.  © News5/Grube

Ausgebrochen war das Feuer in einem Elektroladen im Erdgeschoss des Hauses, wie Polizei und Feuerwehr gegenüber TAG24 erklärten. "Ein Anrufer hatte den Brand bemerkt", sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle.

Kameraden der Berufsfeuerwehren Nord sowie der Hauptfeuerwache eilten zum Ort des Geschehens, wo sich die Lage bestätigte. Die Retter evakuierten die Bewohner des Hauses. Eine 62-jährige Frau musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Gleichzeitig wurde mit der Bekämpfung des Brandes begonnen. Nachdem das Feuer gelöscht war, konnten die Mieterinnen und Mieter wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. "Gegen 6 Uhr waren auch die letzten unserer Kräfte wieder zurückgekehrt", so der Sprecher weiter.

Kriminaltechniker sicherten noch am Vormittag Spuren. Die Ermittlungen laufen.
Kriminaltechniker sicherten noch am Vormittag Spuren. Die Ermittlungen laufen.  © News5/Grube
Deine täglichen News aus Leipzig

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Was genau in dem Land in Brand geraten war, konnte am Montagvormittag noch nicht beantwortet werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. Kriminaltechniker kamen noch am Vormittag zum Einsatz und sicherten Spuren.

Die Höhe des Sachschadens konnte ebenfalls noch nicht beziffert werden.

Titelfoto: News5/Grube

Mehr zum Thema Leipzig Feuerwehreinsatz: