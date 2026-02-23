Feuer bricht in Elektroladen aus: 62-Jährige nach Brand im Krankenhaus

Leipzig - Feuerwehreinsatz am frühen Montagmorgen im Leipziger Stadtteil Mockau-Süd! Gegen 3.45 Uhr wurden die Kameraden auf die Mockauer Straße gerufen. In einem Mehrfamilienhaus war es dort zu einem Brand gekommen.

In einem Elektroladen im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Leipzig ist es am frühen Montagmorgen zu einem Brand gekommen. © News5/Grube

Ausgebrochen war das Feuer in einem Elektroladen im Erdgeschoss des Hauses, wie Polizei und Feuerwehr gegenüber TAG24 erklärten. "Ein Anrufer hatte den Brand bemerkt", sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle.

Kameraden der Berufsfeuerwehren Nord sowie der Hauptfeuerwache eilten zum Ort des Geschehens, wo sich die Lage bestätigte. Die Retter evakuierten die Bewohner des Hauses. Eine 62-jährige Frau musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Gleichzeitig wurde mit der Bekämpfung des Brandes begonnen. Nachdem das Feuer gelöscht war, konnten die Mieterinnen und Mieter wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. "Gegen 6 Uhr waren auch die letzten unserer Kräfte wieder zurückgekehrt", so der Sprecher weiter.