Dritter Brand in zwei Monaten: Wieder Feuer in Leipzigs ehemaliger Stasi-Zentrale

Leipzig - Die ehemalige Stasi-Zentrale der Messestadt kommt nicht zur Ruhe: Bereits zum dritten Mal in etwas mehr als zwei Monaten brannte es in der Nacht zu Samstag in den Räumen des Gebäudes im Leipziger Zentrum. Betroffen diesmal: die Büroräume.

In Leipzigs ehemaliger Stasi-Zentrale an der Großen Fleischergasse ist es in der Nacht zu Samstag erneut zu einem Brand gekommen. © EHL Media

Gegen 3.34 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle Meldung über eine unklare Rauchentwicklung an dem Gebäudekomplex an der Großen Fleischergasse, wie ein Sprecher gegenüber TAG24 erklärte.

Einsatzkräfte der Hauptfeuerwehrwache sowie der Feuerwache West eilten daraufhin zum Ort des Geschehens, wo sich die Lage bestätigte: Aus mehreren Fenstern im vierten Obergeschoss traten Flammen aus. Dichter Rauch quoll hervor. Die Rauchentwicklung war weithin sichtbar.

Unter Atemschutz gingen die Kameraden sowohl im Inneren des Gebäudes als auch mithilfe einer Drehleiter gegen die Flammen vor. Mit mehreren Stahlrohren wurde das Wasser in das Gebäude geleitet, während weitere Kräfte den Komplex kontrollierten, um eine Ausbreitung des Feuers zu vermeiden.

Informationen von vor Ort zufolge war das Feuer in zwei Büroeinheiten ausgebrochen. "Die Ursache dafür ist noch unklar", sagte ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums am Morgen.