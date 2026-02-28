Dritter Brand in zwei Monaten: Wieder Feuer in Leipzigs ehemaliger Stasi-Zentrale
Leipzig - Die ehemalige Stasi-Zentrale der Messestadt kommt nicht zur Ruhe: Bereits zum dritten Mal in etwas mehr als zwei Monaten brannte es in der Nacht zu Samstag in den Räumen des Gebäudes im Leipziger Zentrum. Betroffen diesmal: die Büroräume.
Gegen 3.34 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle Meldung über eine unklare Rauchentwicklung an dem Gebäudekomplex an der Großen Fleischergasse, wie ein Sprecher gegenüber TAG24 erklärte.
Einsatzkräfte der Hauptfeuerwehrwache sowie der Feuerwache West eilten daraufhin zum Ort des Geschehens, wo sich die Lage bestätigte: Aus mehreren Fenstern im vierten Obergeschoss traten Flammen aus. Dichter Rauch quoll hervor. Die Rauchentwicklung war weithin sichtbar.
Unter Atemschutz gingen die Kameraden sowohl im Inneren des Gebäudes als auch mithilfe einer Drehleiter gegen die Flammen vor. Mit mehreren Stahlrohren wurde das Wasser in das Gebäude geleitet, während weitere Kräfte den Komplex kontrollierten, um eine Ausbreitung des Feuers zu vermeiden.
Informationen von vor Ort zufolge war das Feuer in zwei Büroeinheiten ausgebrochen. "Die Ursache dafür ist noch unklar", sagte ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums am Morgen.
Erst Anfang Februar brannte es in der Ex-Stasi-Zentrale
Rund 50 Kräfte der Feuerwehr waren laut Infos von vor Ort im Einsatz. Mehrere Stunden lang bekämpften die Kameraden den Brand, bis dieser schließlich gelöscht war. Neben Polizei und Feuerwehr war auch der Rettungsdienst vor Ort, um die medizinische Absicherung zu gewährleisten. Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab.
Verletzt wurde bei dem Brand jedoch niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte am Samstagmorgen noch nicht beziffert werden.
Für die Einsatzkräfte war es bereits das dritte Mal innerhalb von etwas mehr als zwei Monaten, dass sie zu dem Gebäudekomplex gerufen worden. Kurz vor Weihnachten war es im Keller der ehemaligen Stasi-Zentrale am "Museum in der Runden Ecke" zu einem Brand gekommen. Anfang Februar brannte es schon einmal in den Büroräumen des Gebäudes.
Die Ermittlungen zu den Bränden laufen.
