Einsatz im Landkreis Leipzig: Mann aus neun Meter tiefem Brunnen gerettet

Nerchau - Die Feuerwehr musste am Samstagnachmittag in den Grimmaer Ortsteil Nerchau (Landkreis Leipzig ) zu einem kuriosen Einsatz ausrücken.

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Leitern an. © Sören Müller

Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Kameraden gegen 13 Uhr in die Straße Am Graben gerufen. Auch Polizei und Rettungsdienst kamen vor Ort zum Einsatz.

Dort war ein Mann auf einem Privatgrundstück in einem Brunnen gefangen. Bei Wartungsarbeiten hatte er wohl im Inneren festgestellt, dass die Leiter nicht mehr nutzbar war, und so saß er in rund neun Metern Tiefe fest.

Glücklicherweise waren die Einsatzkräfte schnell vor Ort, um ihm behilflich zu sein. "Wir konnten den Mann schnell mit unseren Steckleitern aus seiner misslichen Lage befreien", so der stellvertretende Gemeindewehrleiter Mike Hammer.