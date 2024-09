06.09.2024 13:34 613 Brand in Leipziger Gartenverein: Laube geht in Flammen auf

In der Leinestraße im Leipziger Süden kam es am heutigen Freitag in einem Gartenverein zum Brand einer Laube.

Von Emily Mittmann

Leipzig - In der Leinestraße im Leipziger Süden kam es am heutigen Freitag in einem Gartenverein zum Brand einer Laube. Dank der Einsatzkräfte konnte der Brand gelöscht und Schlimmeres verhindert werden. © 7aktuell.de/Eric Pannier Wie die Polizei mitteilte, sei man um 11.07 Uhr wegen eines Brandes alarmiert worden. Glücklicherweise gelang es den Einsatzkräften, das Feuer an der Gartenlaube in der Leinenstraße zu löschen. Das Häuschen wurde so nur zum Teil beschädigt. Leipzig Feuerwehreinsatz Feuerwehr muss wegen Brand in Leipziger Hotelsauna ausrücken Die Höhe des Sachschadens könne bisher noch nicht abschließend beziffert werden, erklärte Polizeisprecherin Sandra Freitag. Die Polizei habe die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Branddelikts aufgenommen. Was das Feuer auslöste, sei bisher noch unklar.

Titelfoto: 7aktuell.de/ Eric Pannier