1.255
Brand in Leipziger Mehrfamilienhaus: Feuerwehr kämpft gegen die Flammen
Leipzig - Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden am Donnerstagabend zu einem Brand in der Alfred-Kästner-Straße in der Südvorstadt gerufen.
Dichter Rauch drang kurz nach 21 Uhr aus einem Mehrfamilienhaus.
Wie TAG24 von vor Ort erfuhr, kam der Rauch womöglich aus dem Keller des Gebäudes.
Die Feuerwehr begann die Flammen zu löschen und Anwohner zu evakuieren.
Leipzig Feuerwehreinsatz Dritter Brand in zwei Monaten: Wieder Feuer in Leipzigs ehemaliger Stasi-Zentrale
Bilder zeigen, wie einige von ihnen mit einer Drehleiter aus ihren Wohnungen geholt wurden.
Deine täglichen News aus Leipzig
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Die Brandursache ist aktuell noch unklar. Gegen 22 Uhr waren die Einsatzkräfte noch vor Ort. Es ist noch nicht bekannt, ob es verletzte Personen gibt. Die Polizei ermittelt.
Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof