Brand in Leipziger Mehrfamilienhaus: Feuerwehr kämpft gegen die Flammen

In der Alfred-Kästner-Straße in der Leipziger Südvorstadt brannte am Donnerstagabend ein Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr rückte aus.

Von Tamina Porada

Leipzig - Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden am Donnerstagabend zu einem Brand in der Alfred-Kästner-Straße in der Südvorstadt gerufen.

Der Brand brach am Abend aus.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Dichter Rauch drang kurz nach 21 Uhr aus einem Mehrfamilienhaus.

Wie TAG24 von vor Ort erfuhr, kam der Rauch womöglich aus dem Keller des Gebäudes.

Die Feuerwehr begann die Flammen zu löschen und Anwohner zu evakuieren.

Bilder zeigen, wie einige von ihnen mit einer Drehleiter aus ihren Wohnungen geholt wurden.

Die Feuerwehr evakuierte einige der Hausbewohner mit einer Drehleiter.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof
Die Brandursache ist aktuell noch unklar. Gegen 22 Uhr waren die Einsatzkräfte noch vor Ort. Es ist noch nicht bekannt, ob es verletzte Personen gibt. Die Polizei ermittelt.

Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof

