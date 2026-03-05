 1.387

Warnapp schlägt an: Dichter Rauch steigt im Leipziger Osten auf

Die Warn-App NINA gab am Donnerstagnachmittag eine Warnung an die Bevölkerung in Leipzig-Sellerhausen raus. Es brannte in einer Kleingartenanlage.

Von Tamina Porada

Leipzig - Die Warn-App NINA gab am Donnerstagnachmittag eine Warnung an die Bevölkerung in Leipzig-Sellerhausen heraus.

Feuerwehrkräfte löschen den Brand.
Feuerwehrkräfte löschen den Brand.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

"Durch einen Brand in Sellerhausen kommt es zu einer starken Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung. Die Feuerwehr ist im Einsatz", hieß es gegen 14.20 Uhr in der App.

Laut TAG24-Informationen kam es zu einem Brand in einer Kleingartenanlage in der Lieselotte-Herrmann-Straße.

Die Ursache und weitere Hintergründe sind noch nicht bekannt.

Rund 30 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der freiwillige Feuerwehr waren im Einsatz. Ersten Informationen zufolge ging der Brand von zwei Lauben aus.

Die Warnung gilt vorerst für ein kleines Gebiet im Leipziger Osten.
Die Warnung gilt vorerst für ein kleines Gebiet im Leipziger Osten.  © Screenshot/NINA Warn-App
Die Warn-App empfiehlt: "Meiden Sie das betroffene Gebiet." Außerdem sollen Fenster und Türen geschlossen und Lüftungen und Klimaanlagen kurzzeitig abgestellt werden.

Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof

