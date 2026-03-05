Warnapp schlägt an: Dichter Rauch steigt im Leipziger Osten auf

Leipzig - Die Warn-App NINA gab am Donnerstagnachmittag eine Warnung an die Bevölkerung in Leipzig -Sellerhausen heraus.

Feuerwehrkräfte löschen den Brand. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

"Durch einen Brand in Sellerhausen kommt es zu einer starken Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung. Die Feuerwehr ist im Einsatz", hieß es gegen 14.20 Uhr in der App.

Laut TAG24-Informationen kam es zu einem Brand in einer Kleingartenanlage in der Lieselotte-Herrmann-Straße.

Die Ursache und weitere Hintergründe sind noch nicht bekannt.

Rund 30 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der freiwillige Feuerwehr waren im Einsatz. Ersten Informationen zufolge ging der Brand von zwei Lauben aus.