Warnapp schlägt an: Dichter Rauch steigt im Leipziger Osten auf
Leipzig - Die Warn-App NINA gab am Donnerstagnachmittag eine Warnung an die Bevölkerung in Leipzig-Sellerhausen heraus.
"Durch einen Brand in Sellerhausen kommt es zu einer starken Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung. Die Feuerwehr ist im Einsatz", hieß es gegen 14.20 Uhr in der App.
Laut TAG24-Informationen kam es zu einem Brand in einer Kleingartenanlage in der Lieselotte-Herrmann-Straße.
Die Ursache und weitere Hintergründe sind noch nicht bekannt.
Rund 30 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der freiwillige Feuerwehr waren im Einsatz. Ersten Informationen zufolge ging der Brand von zwei Lauben aus.
Die Warn-App empfiehlt: "Meiden Sie das betroffene Gebiet." Außerdem sollen Fenster und Türen geschlossen und Lüftungen und Klimaanlagen kurzzeitig abgestellt werden.
Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof