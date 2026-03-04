Dichter Rauch: Garagen im Leipziger Westen stehen in Flammen

Leipzig - Einsatzkräfte der Leipziger Feuerwehr mussten am späten Mittwochnachmittag zu einem Brand im Stadtteil Alt-West ausrücken.

Dichter Rauch kam aus den Garagen. © 7aktuell.de

Ersten Informationen zufolge kam es gegen 17.30 Uhr zu dem Brand in einem Garagenhof in der Holbergstraße.

Ein Sprecher der Rettungsleitstelle bestätigte den Brand auf Nachfrage von TAG24.

Weitere Angaben konnten am Mittwochnachmittag noch nicht gemacht werden.

Die Einsatzkräfte waren zu dem Zeitpunkt noch vor Ort und dabei, die Flammen einzudämmen.