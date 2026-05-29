Brand in Leipziger Ruine: Polizei ermittelt

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In einer alten Ruine in Leipzig-Volkmarsdorf brach am Freitagabend ein Brand aus.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - In einer alten Ruine in Leipzig-Volkmarsdorf brach am Freitagabend ein Brand aus.

Die Kräfte löschten den Brand von innen.
Die Kräfte löschten den Brand von innen.  © EHL Media/Björn Stach

Die Rauchwolken in der Zollikoferstraße waren schon von weitem zu erkennen. Kurz nach 18.30 Uhr gingen mehrere Meldungen bei der Feuerwehr ein, bestätigte ein Sprecher der Rettungsleitstelle TAG24.

Ersten Informationen zufolge löste brennender Unrat im Inneren des ehemaligen Industrie-Gebäudes den Einsatz aus.

Das Feuer konnte zügig gelöscht werden, kurz nach 19 Uhr waren die Kräfte bereits bei der Nachbereitung des Brandes.

Unter anderem eine Drehleiter war im Einsatz.
Unter anderem eine Drehleiter war im Einsatz.  © LeipzigFireFighter
Deine täglichen News aus Leipzig

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Mitsamt Rettungsdienst waren neun Fahrzeuge im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Montage: LeipzigFireFighter; EHL Media/Björn Stach

Mehr zum Thema Leipzig Feuerwehreinsatz: