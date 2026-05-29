Brand in Leipziger Ruine: Polizei ermittelt

Leipzig - In einer alten Ruine in Leipzig -Volkmarsdorf brach am Freitagabend ein Brand aus.

Die Kräfte löschten den Brand von innen. © EHL Media/Björn Stach

Die Rauchwolken in der Zollikoferstraße waren schon von weitem zu erkennen. Kurz nach 18.30 Uhr gingen mehrere Meldungen bei der Feuerwehr ein, bestätigte ein Sprecher der Rettungsleitstelle TAG24.

Ersten Informationen zufolge löste brennender Unrat im Inneren des ehemaligen Industrie-Gebäudes den Einsatz aus.

Das Feuer konnte zügig gelöscht werden, kurz nach 19 Uhr waren die Kräfte bereits bei der Nachbereitung des Brandes.