Brand in Leipziger Plattenbau-Block: Drei Verletzte, darunter ein Kind

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Insgesamt vier Feuerwehren mussten am Mittwochmorgen in den Leipziger Stadtteil Paunsdorf ausrücken.

Von Nico Zeißler, Annika Rank

Leipzig - Insgesamt vier Feuerwehren mussten am Mittwochmorgen in den Leipziger Stadtteil Paunsdorf ausrücken.

In einer Wohnung im Hainveilchenweg brannte es am Mittwoch.
In einer Wohnung im Hainveilchenweg brannte es am Mittwoch.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Nach Angaben von Polizeisprecher Moritz Peters wurden die Behörden gegen 10.09 Uhr über den Brand in einer Wohnung in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses im Hainveilchenweg informiert.

Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, muss noch ermittelt werden. Die Rauchentwicklung war aber wohl so stark, dass das fünfstöckiges Haus bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar und das komplette Treppenhaus verrußt ist.

Die Mieter wurden durch die Hausverwaltung anderweitig umquartiert.

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Drei Personen zeigten Symptome einer Rauchgasvergiftung: ein fünfjähriges Mädchen, eine Frau (23) und ein Mann (33), die zum Zeitpunkt des Brandes in der betroffenen Wohnung waren. Sie wurden medizinisch behandelt. Zunächst war von vier Verletzten die Rede.

Das Gebäude ist aktuell nicht mehr bewohnbar.
Das Gebäude ist aktuell nicht mehr bewohnbar.  © 7aktuell.de | Eric Pannier
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Neben der Feuerwehr Nord rückten auch Kameraden der Feuerwehren Nordost, Engelsdorf und Baalsdorf in den Hainveilchenweg an.

Titelfoto: Montage 7aktuell.de | Eric Pannier

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