70.000 Euro Schaden, Autos abgefackelt: Feuer wütet auf Grundstück bei Leipzig
Machern - Am späten Freitagabend sorgte ein Feuer auf einem Grundstück in Machern (Landkreis Leipzig) für einen hohen Sachschaden.
Polizeisprecher Chris Graupner erklärte am Sonntag, dass aus bisher ungeklärter Ursache gegen 23 Uhr ein Holzstapel am Rand des Grundstücks in der Weststraße in Brand geriet.
Die Flammen breiteten sich schnell aus und erfassten die zwei Fahrzeuge des Grundstücksbesitzers, die davor geparkt waren.
Beide brannten vollständig aus.
Das Feuer zerstörte außerdem einen Geräteschuppen und die Telekommunikationsleitung, die darüber hing.
Obwohl die Feuerwehren aus Püchau, Machern und Gerichshain schnell vor Ort waren, konnte ein hoher Sachschaden nicht mehr verhindert werden.
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Ersten Schätzungen zufolge liegt die entstandene Schadensumme bei circa 70.000 Euro.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun, was genau den Brand ausgelöst hat, und wird dafür auch einen Brandursachenermittler einsetzen.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/Feuerwehr Püchau/Plagwitz