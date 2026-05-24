70.000 Euro Schaden, Autos abgefackelt: Feuer wütet auf Grundstück bei Leipzig

Machern - Am späten Freitagabend sorgte ein Feuer auf einem Grundstück in Machern (Landkreis Leipzig ) für einen hohen Sachschaden.

Das Feuer ging wohl von einem Holzstapel am Rand des Grundstücks aus. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Püchau/Plagwitz

Polizeisprecher Chris Graupner erklärte am Sonntag, dass aus bisher ungeklärter Ursache gegen 23 Uhr ein Holzstapel am Rand des Grundstücks in der Weststraße in Brand geriet.

Die Flammen breiteten sich schnell aus und erfassten die zwei Fahrzeuge des Grundstücksbesitzers, die davor geparkt waren.

Beide brannten vollständig aus.

Das Feuer zerstörte außerdem einen Geräteschuppen und die Telekommunikationsleitung, die darüber hing.

Obwohl die Feuerwehren aus Püchau, Machern und Gerichshain schnell vor Ort waren, konnte ein hoher Sachschaden nicht mehr verhindert werden.