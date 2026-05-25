Feuerwehreinsatz in Gewerbegebiet Was fällt hier den Flammen zum Opfer?

Markranstädt - Feuerwehreinsatz am frühen Montagmorgen im Gewerbegebiet Frankenheim bei Markranstädt: Kurz nach 1.30 Uhr wurden die Kameraden an die Handelsstraße wegen eines Brandes gerufen. Was bislang jedoch nicht ganz klar zu sein scheint: Was genau brannte da?

Im Gewerbegebiet Frankenheim bei Markranstädt ist es am frühen Montagmorgen zu einem Brand gekommen. © 7aktuell.de

Kurz nach 1.30 Uhr ging ein Notruf bei der Feuerwehr ein, wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle gegenüber TAG24 mitteilte. "Eine Privatperson hatte Feuer und Rauch im Bereich der Handelsstraße festgestellt und meldete, dass es sich wahrscheinlich um ein Fahrzeug handelt, dass in Brand steht. Die Person stand jedoch einige Meter von dem Brandort entfernt", so der Sprecher.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Lindenauendorf der Gemeinde Markranstädt sowie die Polizei eilten zum Ort des Geschehens. Dort bestätigte sich die Meldung.

Die Feuerwehrleute machten sich umgehend an die Löscharbeiten. "Gegen 2.30 Uhr wurde 'Feuer aus' gemeldet. Die Kollegen waren jedoch noch bis etwa 3 Uhr vor Ort, um Restlöscharbeiten durchzuführen. Dann kehrten sie in die Wache zurück."

Verletzt wurde niemand. Der Schaden konnte zunächst nicht beziffert werden.