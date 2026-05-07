Brand in Leipziger Werkstatt: Flammen zerstören mehrere Fahrzeuge!

Leipzig - Großeinsatz in der Nacht auf Donnerstag im Leipziger Stadtteil Dölitz-Dösen!

Die Feuerwehr musste in der Nacht auf Donnerstag in einer Werkstatt löschen. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst mussten gegen 1 Uhr zu einer Werkstatt in der Leinestraße ausrücken. Das erfuhr TAG24 auf Anfrage von Polizeisprecher Moritz Peters.

Demnach war ein Brand in einem Unterstand der Werkstatt ausgebrochen, welcher in weiterer Folge auf Bäume, einen Holzzaun sowie einen Rosenbogen übergegriffen hatte.

Die im Unterstand geparkten Motorroller und Fahrräder fielen den Flammen zum Opfer und wurden zerstört. Auch der Carport an sich trug massive Schäden davon.

Glücklicherweise gelang es den Feuerwehrleuten schnell, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und somit ein Übergreifen auf das benachbarte Wohnhaus zu verhindern.

Verletzt wurde niemand.