Brand in Leipziger Werkstatt: Flammen zerstören mehrere Fahrzeuge!
Leipzig - Großeinsatz in der Nacht auf Donnerstag im Leipziger Stadtteil Dölitz-Dösen!
Die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst mussten gegen 1 Uhr zu einer Werkstatt in der Leinestraße ausrücken. Das erfuhr TAG24 auf Anfrage von Polizeisprecher Moritz Peters.
Demnach war ein Brand in einem Unterstand der Werkstatt ausgebrochen, welcher in weiterer Folge auf Bäume, einen Holzzaun sowie einen Rosenbogen übergegriffen hatte.
Die im Unterstand geparkten Motorroller und Fahrräder fielen den Flammen zum Opfer und wurden zerstört. Auch der Carport an sich trug massive Schäden davon.
Glücklicherweise gelang es den Feuerwehrleuten schnell, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und somit ein Übergreifen auf das benachbarte Wohnhaus zu verhindern.
Verletzt wurde niemand.
Während der Löscharbeiten waren rund 45 Kameraden im Einsatz, die Leinestraße musste während der Maßnahme voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines Branddeliktes.
Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof