Brandstifter schlagen zu: Peugeot neben Hauptbahnhof abgefackelt

Leipzig - Am Samstagabend fing ein Auto am Leipziger Hauptbahnhof Feuer.

Der Peugeot wurde mutmaßlich in Brand gesetzt. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Nach Angaben von Polizeisprecherin Rebecca Leede wurden die Einsatzkräfte gegen 17.45 Uhr zu einem Parkplatz auf der Preußenseite des Bahnhofs gerufen.

Vor Ort stand ein geparkter Peugeot in Brand, mutmaßlich von unbekannten Tätern angezündet.

Glücklicherweise gelang es der Feuerwehr schnell, die Flammen zu löschen und die Batterie abzuklemmen, dennoch entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro.