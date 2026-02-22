Brandstifter schlagen zu: Peugeot neben Hauptbahnhof abgefackelt
Leipzig - Am Samstagabend fing ein Auto am Leipziger Hauptbahnhof Feuer.
Nach Angaben von Polizeisprecherin Rebecca Leede wurden die Einsatzkräfte gegen 17.45 Uhr zu einem Parkplatz auf der Preußenseite des Bahnhofs gerufen.
Vor Ort stand ein geparkter Peugeot in Brand, mutmaßlich von unbekannten Tätern angezündet.
Glücklicherweise gelang es der Feuerwehr schnell, die Flammen zu löschen und die Batterie abzuklemmen, dennoch entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro.
"Die Polizei stellte das Fahrzeug für kriminaltechnische Arbeiten sicher und ermittelt nun zur Brandursache", erklärte die Sprecherin in einer Pressemitteilung.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier