Mülltonne in Hauseingang geschoben und angezündet? Polizei ermittelt nach Brand

Die Feuerwehr musste am Donnerstagnachmittag in den Leipziger Osten ausrücken, weil eine Mülltonne in Flammen stand.

Von Juliane Bonkowski

Die Polizei hat nach dem Brand in der Wiebelstraße die Ermittlungen in die Wege geleitet.
Die Polizei hat nach dem Brand in der Wiebelstraße die Ermittlungen in die Wege geleitet.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Laut Sprecher Olaf Hoppe liegen Hinweise vor, dass ein bislang unbekannter Tatverdächtiger genau das tat, bevor er die Tonne in Brand setzte.

Anwesende Zeugen sollen das Feuer, das gegen 14 Uhr in der Wiebelstraße im Stadtteil Volkmarsdorf ausgebrochen war, selbstständig gelöscht haben.

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren dennoch mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Nach TAG24-Informationen soll Rauch in Wohnungen und Büros des betroffenen Mehrfamilienhauses eingedrungen sein.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort, verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.
Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort, verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof
Verletzt worden sei ersten Erkenntnissen nach niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Die Wiebelstraße war während des Einsatzes gesperrt.

Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof

