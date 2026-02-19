Mülltonne in Hauseingang geschoben und angezündet? Polizei ermittelt nach Brand

Leipzig - Die Feuerwehr musste am Donnerstagnachmittag in den Leipziger Osten ausrücken, weil eine Mülltonne in Flammen stand. Die Polizei äußerte den Verdacht, dass sie extra in einen Hauseingang geschoben wurde.

Die Polizei hat nach dem Brand in der Wiebelstraße die Ermittlungen in die Wege geleitet. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Laut Sprecher Olaf Hoppe liegen Hinweise vor, dass ein bislang unbekannter Tatverdächtiger genau das tat, bevor er die Tonne in Brand setzte.

Anwesende Zeugen sollen das Feuer, das gegen 14 Uhr in der Wiebelstraße im Stadtteil Volkmarsdorf ausgebrochen war, selbstständig gelöscht haben.

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren dennoch mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Nach TAG24-Informationen soll Rauch in Wohnungen und Büros des betroffenen Mehrfamilienhauses eingedrungen sein.