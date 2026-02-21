Nächtliche Brandserie in Leipziger Westen: Gelbe Tonnen abgefackelt
Leipzig - Feuerteufel trieben in der Nacht zu Samstag in Leipzig-Leutzsch ihr Unwesen. Abgesehen hatten sie es auf Plastik-Mülltonnen.
Zusammengeschmolzene Plastik-Klumpen und verkohlter Unrat waren am Samstagmorgen gleich mehrfach unter anderem in der Helmholtzstraße und der Aurelienstraße zu sehen.
Der Grund: Unbekannte scheinen mehrere Mülltonnen in der Nacht angezündet zu haben.
Gegen 3.52 Uhr wurden die Beamten über die Brände informiert, bestätigte ein Sprecher des polizeilichen Lagezentrums auf TAG24-Anfrage.
Wie viele Tonnen tatsächlich betroffen sind, war am Samstag noch nicht bekannt.
Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Falls die Täter gefunden werden, müssten sie sich für mehrere Sachbeschädigungen durch Brand verantworten.
Titelfoto: Montage: 7aktuell.de | Eric Pannier