Nächtliche Brandserie in Leipziger Westen: Gelbe Tonnen abgefackelt

Feuerteufel trieben in der Nacht zu Samstag in Leipzig-Leutzsch ihr Unwesen. Abgesehen hatten sie es auf Plastik-Mülltonnen.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Feuerteufel trieben in der Nacht zu Samstag in Leipzig-Leutzsch ihr Unwesen. Abgesehen hatten sie es auf Plastik-Mülltonnen.

Mehrere Gelbe Tonnen wurden komplett zerstört.
Mehrere Gelbe Tonnen wurden komplett zerstört.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Zusammengeschmolzene Plastik-Klumpen und verkohlter Unrat waren am Samstagmorgen gleich mehrfach unter anderem in der Helmholtzstraße und der Aurelienstraße zu sehen.

Der Grund: Unbekannte scheinen mehrere Mülltonnen in der Nacht angezündet zu haben.

Gegen 3.52 Uhr wurden die Beamten über die Brände informiert, bestätigte ein Sprecher des polizeilichen Lagezentrums auf TAG24-Anfrage.

Leipzig: Flammen im Heizungsraum: Feuerwehr rückt zu Baufirma aus
Leipzig Feuerwehreinsatz Flammen im Heizungsraum: Feuerwehr rückt zu Baufirma aus

Wie viele Tonnen tatsächlich betroffen sind, war am Samstag noch nicht bekannt.

Feuerwehr und Polizei waren in der Nacht im Einsatz.
Feuerwehr und Polizei waren in der Nacht im Einsatz.  © 7aktuell.de | Eric Pannier
Deine täglichen News aus Leipzig

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Falls die Täter gefunden werden, müssten sie sich für mehrere Sachbeschädigungen durch Brand verantworten.

Titelfoto: Montage: 7aktuell.de | Eric Pannier

Mehr zum Thema Leipzig Feuerwehreinsatz: