Nächtliche Brandserie in Leipziger Westen: Gelbe Tonnen abgefackelt

Leipzig - Feuerteufel trieben in der Nacht zu Samstag in Leipzig -Leutzsch ihr Unwesen. Abgesehen hatten sie es auf Plastik-Mülltonnen.

Mehrere Gelbe Tonnen wurden komplett zerstört. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Zusammengeschmolzene Plastik-Klumpen und verkohlter Unrat waren am Samstagmorgen gleich mehrfach unter anderem in der Helmholtzstraße und der Aurelienstraße zu sehen.

Der Grund: Unbekannte scheinen mehrere Mülltonnen in der Nacht angezündet zu haben.

Gegen 3.52 Uhr wurden die Beamten über die Brände informiert, bestätigte ein Sprecher des polizeilichen Lagezentrums auf TAG24-Anfrage.

Wie viele Tonnen tatsächlich betroffen sind, war am Samstag noch nicht bekannt.